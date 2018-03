Bjerke byr på fine spilleløp

Mc Vet og Tengsareid, her fra da de var dønn overlegen på Biri for litt over en måned siden. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Vi har noen spennende dager foran oss. Lørdag er det internasjonal V75-omgang på Momarken med jackpot og over 90 mill kr i samlet premiepott. Hele 17 539 688 SEK ligger ekstra i sjuerpotten. Ikke nok med det, på søndag er det jackpot i V75 fra Gävle med solide 3 207 611 SEK ekstra i sjuerpotten.

Dagens travmeny starter opp som vanlig med internasjonal V4-omgang fra Bjerke. Spillemessig så er V4-løpene bedre enn på lenge og det er jevne felt. Klosterskogen er vertskap for kveldens V65-kjøring, og løpene er også her meget jevne og i så måte spennende. Våre naboer i Sverige kjører kveldens V64-omgang på Axevalla.

Nå er det dags for å ta dere gjennom dagens lunsjkjøringer. Jeg synes at løpene er ganske så fine. Flere jevne felter og det liker vi. Jeg finner min banker i V4-3.

Formhest med gaveløp

En finere oppgave enn den 3 Mc Vet har i V4-3 tror jeg ikke det går ann å få. Det eneste jeg fryktet var om 1 Chamsiin skulle velge å ta i mot, men da jeg ringte Trond Skofrud (trener til Chamssin) sa han at det ikke er aktuelt. Da er det nærmest tetgaranti for Mc Vet. Fra tet, med dagens form, skal han ikke tape dette løpet. 8-åringen var overlegen fra tet tredje sist og så rå ut. Sprintet inn i mål med masse krefter i behold. Nå sist galopperer han bort en klar trippelplassering i den siste svingen i et tøft V76-løp. Den eneste hesten som kan gjøre litt grovjobb er 9 Walker Jade. Da sistnevnte står i bakspor tror jeg Tengsareid og 3 Mc Vet får kjøre akkurat som de vil og dagens beste V4- og DD banker er presentert.



Formen skal være god

Presterer 4 Next Game på topp i V4-1 skal sjansene være gode for seier. Farifant-sønnen har gjort to løp etter fem måneders pause. Første gang ut på Momarken vant han helenkelt, og derfor ble vallaken en 1,9-oddser sist på Bjerke. Stensen og Next Game koblet grepet ut av den siste svingen, og så var det stopp. Det virket nesten ut som hesten trodde løpet var ferdig. Det var veldig merkelig. Jeg glemmer det med en gang, og tror formen er i kraftig annmarsj.Mitt objekt i løpet.

7 Walkabout Classic blir favoritt i løpet, og jeg forstår salen. Har vært meget positiv etter pausen og jeg har latt meg imponere av vallaken. Han har en fin sjanse i dette løpet og skal selvfølgelig med på alt av forslag. Jeg spiller kun disse to hestene på en del forslag.

Austevoll i V4-2

Hesten jeg setter først på ranken i V4-2 er uten tvil 9 Storler Guten. Den 13 år gamle vallaken er i kjempeform for tiden. Var svært positiv nest sist da han satt bom fast på Biri mot hester som Mine, Tem Jahn og Il Sokken. Sist på Momarken kom han ut i et billig V65-løp, og leverte en svært god innsats. Måtte gå i dødens hele veien, men sto på mesterlig og holdt meget godt til annenplassen bak Harald. Storler Guten vinner sjeldent, men med den formen hesten er i for tiden så kommer seieren snart.

Sjokkbudet 6 Bokli Jerven er nærmest umulig å få inn, men dere skal vite at hesten er god nok til å vinne dette løpet. Den dagen 11-åringen fungerer vinner han løp. Favoritten 4 Alm Nagano er i god form og har en fin mulighet her, men han har ikke vært like god på slutten, og jeg jakter sjokket i dette løpet og håper på favorittfall.

Kan svenskene stå i mot objektet?

Mitt soleklare objekt i V4-4 blir 5 The First Lady. Hvis bare formkusk Vidar Hop finner en god rygg underveis skal det være snakk om en opplagt vinnersjanse. Hun har vist seg svært effektiv med ryggløp tidligere. Bombet rundt konkurrentene fjerde sist på Momarken etter nettopp ryggløp i det lengste. Hesten satt bom fast på Biri sist, mens hun galopperte bort seieren i et V76-løp nest sist. Formen er med andre ord helt på topp. Vi vil få gode oddser med denne i DD-spillet.

Jeg har tatt et dypdukk inne i det svenske arkivet og sjekket opp både 1 Xita Lavec og 12 Ofelia Roc. Førstnevnte har møtt på veldig gode hester, og blitt matchet mot noen av de beste i årgangen. Hoppa har dog ikke hevdet seg i de løpene. Hun går ned en god del klasser i dag, og kan forsvare teten. Var meget flink ut fra samme spor som dagens tredje sist på Romme. Var på høyde med flere startraske hester da. I dagens løp skal og bør hoppa duge langt. 12 Ofelia Roc blir spillmessig mer spennende, synes jeg. Denne blir nemlig ikke i nærheten av like mye spilt som XIta Lavec. Hesten til Michael Larsson har nå fått tre løp i kroppen etter en lang pause. Nå sist satt hun bom fast og så dunderfin ut. Har møtt på en del tøffe hester tidligere i karrieren og er kraftig på gang. Skal passes her.

Både 3 Circus Va Bene, 4 Lightning Tile og 11 Denali får plass på forslagene. Førstnevnte er i hysterisk form for tiden, men det er et minus at Dalen ikke kusker i dag.

Gundersen senior tilbake i banen

Det er ingen hvilken som helst traver Geir Vegard Gundersen skal kjøre første gang etter pausen. Det er kanonen 7 Lesja Odin som kommer ut i V5-3. Har vist seg helt overlegen i disse løpene tidligere, og jeg tror det er snakk om en vinner på nytt.

