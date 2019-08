Bortglemte objekter til lunsj

Ove A. Lindqvist er aktuell i lunsjen mandag. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

En særdeles innholdsrik uke venter, og her blir det flere høydepunkter på både trav og galoppbanen. Når det gjelder dagen i dag så er den hektisk, og moroa begynner allerede kl.12.10 på Bjerke. Her venter et V5-spill og fransk lunsj. 10 minutter senere skal vi til Sverige og Hagmyren. Her blir det som vanlig V4. Om kvelden er det Leangen som står for den norske V65-omgangen kl.18.55, mens V64-omgangen skjer på Färjestad kl.19.30. PÅ FÄRJESTAD ER DET JACKPOT MED 905 294 EKSTRA I SEKSERPOTTEN.



PS. Hust at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under.



Hagmyren stå for dagens lunsj fra Sverige, og det er en klart spennende omgang vi har foran oss. Vi har jobbet frem flere bortglemte ideer, og her er det bare å ta rygg på følgende:



V4-1 : 9 Aruba Babe – Spennende innledningsløp hvor det kan skrelle til. Vår ide har ikke en spesielt bra rad, og den trenger derfor ikke å bli mye spilt. Vær dog litt OBS på at formen her er på vei, og sist gikk den HELPIGG i mål etter altfor sene luker. Det var første gang i karrieren at skoene var fjernet, og det var tydelig at det gav et solid kick. Her skremmer ikke motstanden, og vi roper et stort varsko!

V4-2 : 7 Celinn Palema – Var veldig fin under sal sist, og den fikk et stort pluss i kanten av oss. Knep seieren etter en strålende sisterunde, og var ikke tom over mål på en solid tid. Litt lengre distanse skal ikke være noe minus, springsporet på tillegget burde passe bra, og her skal man være på vakt! Slår til som en noe bortglemt godbit?

V4-3 : 6 Alf Ann – Gjorde comeback etter et lengre avbrekk sist, og vi likte det vi fikk se. Satt altså bom fast som fulltanket over mål, og den hadde høyst trolig vunnet det løpet med luker tilslutt. Har normalt gått ytterligere frem med den blåseren i kroppen, og den kan ikke få et finere løp enn dette grunnlagsmessig. SE OPP!

V4-4 : 1 Timetobecool – Har et skreddersydd løp foran seg i finalen, og dette dreier seg normalt om tet og slutt. Feilet fra start med auto sist, mens den feilet på oppløpet etter en tøff reise nest sist. Nå tror vi på feilfri avgang, tet, og siden er vel dette over? Bankes på de litt mindre bongene og på DD.