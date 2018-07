Bra utbetaling venter på Bro Park

Shane Karlsson er aktuell i dagens lunsjgalopp. foto_Roger Svalsrød_hesteguiden.com

Denne artikkelen er tilrettelagt av Rolf Lerum. Tips, analyser og

spilleforslag er utarbeidet av Nettavisens galoppeksperter Birger

Christensen og Morten Olsen.

Bjerke byr på dagens STORE HØYDEPUNKT, og det er altså dobbel V76-jackpot denne kvelden. Over to millioner fordeles til alle med riktig V76-rekke, og løpene på landets hovedbane er i gang kl.19.00. Her skal det imidlertid dreie seg om lunsjgaloppen på Bro Park, og det blir både V4 + V5 i lunsjen denne onsdagen. Her starter man opp kl.12.20.

Birger og Morten byr på følgende til Bro Park onsdag:

Onsdagens V4 på Bro Park er av det åpne slaget. Det skiller lite mellom favoritter og outsidere, og vi tror fort det kan dukke opp et par overraskelser. Vi prøver oss med et friskt lås på de fleste bongene i V4-3. 4 Wild Tobacco tapte mye fra start sist og hentet inn mye av det tapte. 5 Muspelheim er klart på gang, og denne duoen tror vi ikke blir så mye spilt.

I V5-3 satser vi på en trio i V5-3, et toårsløp. 2 Kew Bridge, 6 Irene's Prince og 11 Romeo Bloom presterte veldig bra sist de var ute, og debutantene må være svært gode om de skal vinne. Også i V5 skiller det lite, og vi tror på en fin utbetaling.

