Bro Park med herlig vorspiel

Dardenne og Jan Erik Neuroth skal utfordre favoritten Sandtastic i V4-3 på Bro Park fredag kveld. Foto: Roger Svalsrød: Hesteguiden.com

Denne artikkelen er tilrettelagt av Kurt Leirvåg. Tips, analyser og

spilleforslag er utarbeidet av Nettavisens galoppeksperter Birger

Christensen og Morten Olsen.

En eventyrlig flott trav- og galopphelg er i emning. Lørdag er det Unionstrav på Färjestad med internasjonal V75 og en rekke norske hester på startstreken. Søndag er det V75 med galopp fra Bro Park og det som nok er Skandinavias største galoppdag, med storløpet Stockholm Cup som hovedløp.

Før den tid skal vi gjennom en meget innholdsrik fredag. Den innledes som vanlig med V65-lunsj fra Sverige. Denne fredagen er det Bergsåker travbane som er vertskap. Deretter det "vorspiel" på Bro Park med både V4 og V5 på menyen. V4 starter forøvrig kl 17.55. Så er det V65 på Jarlsberg travbane her hjemme, mens Kalmar er vertskap for den svenske V64-omgangen.

I denne artikkelen skal det heretter handle om galoppløpene på Bro Park. Her er det altså både V4 og V5. V4 starter kl 17.55, mens V5 som også inkluderer V4-4 starter kl 19.16.



Lønningsdag på Bro

Det er årets store helg på Bro Park. Fredag er løpene forbeholdt de skandinavisk-oppdrettede, mens søndag er det årets største galoppdag i Sverige, trolig også i hele Skandinavia. Stockholm Cup er hovedoppgjøret, men vi kommer tilbake til søndagen om et par dager.

Banker i V4-2

I V4 ser det egentlig ganske greit ut. Det er farlig å være for "eplekjekk", men de to midterste avdelingene er det normalt en banker og et mulig tynt felt. 1 Gold Tyranny hadde vært fjerdevalg i Stockhom Cup, og nå møter han hester han bare skal slå i V4-2. Dette løpet bærer navnet Breeders' Trophy Stayer, er for 4-åringer og har en førstepremie på 150 000 SEK. 5 Manassas og 7 Mr Suarez kan kanskje utfordre om favoritten har en dårlig dag, men så er det slutt. Vi tror uansett at 1 Gold Tyranny vinner og spiller denne som vår V4-banker.

Neuroth-hest utfordrer favoritten

V4-3 er Breeders' Trophy Sprint og også dette løpet er for 4-åringer, og også her er førstepremien på 150 000 SEK. 1 Sandtastic bli nok favoritt. Han vinner på en god dag, men kan være litt ujevn. 4 Dardenne er tøffste imot, slik vi leser løpet og Wido Neuroths hest kan by opp til kamp.

I V4-4/V5-1 er førstepremien på hele 400 000 SEK, i løpet som heter Breeders' Trophy Juvenile og dette løpet er for 2-åringer. 14 Ramone blir ganske klar favoritt i her. Innfridde som vår banker sist, men det er mange som er lite startet og kan ha mye å gå på. Ikke minst likte vi 1 Casinobutler veldig godt i debuten på Klampenborg. Vi står på disse to på de tre minste V5-forslagene, men garderer løpet bredt i V4-spillet.

Banker i kveldens største løp i V5-5

Breeders Prize Classic for treåringer er hovedløpet fredag. Løpet går som V5-5 og har en førstepremie på gedigne 1 056 184 SEK. 1 Master Blaster er den store favoritten. Sist var han fantastisk da han slo topphesten Be My Academy på ugunstige vektvilkår. Han har startet bare en gang på gress, men det skal være litt å gå på. I en vrien V5-omgang blir han vår banker.

