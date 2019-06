Chaves i hetluften på Jägersro

Elione Chaves som her vinner med Ocho Rios på Øvrevoll 23. mai, har en rekke flotte vinnersjanser under onsdagens galoppstevne på Jägersro. Foto: Roger Svalsrød: Hesteguiden.com

De to foregående onsdagene har det blitt veldig favorittpreget i V75 Bonus. Onsdag 5. juni vant fem førstevalg på Bjerke og det ble ingen utbetaling for fem rette og således jackpotkroner til V75-omgangen på Jarlsberg onsdag 12. juni. Her ble det enda mer lettløst. Igjen vant fem førstevalg, i tillegg til et andrevalg og ett tredjevalg. Sju rette endte med magre 299 kr i utbetaling, mens seks rette ga 5 kroner. Det betyr at det igjen er jackpot i V75 Bonus på Bjerke onsdag med 1 094 038 kr ekstra i sjuerpotten. Siden det er onsdag er det også som vanlig V4/V5 galopp til lunsj. Denne onsdagen er Jägersro i Malmö som er vertskap.

Og i denne artikkelen skal det heretter handle om Jägersro galoppbane der det både er V4 og V5 onsdag. V4 er først ut med spillestopp kl 12.20, mens V5 som innledes i V4-3 har spillestopp kl 13.05.

Vi satser på Kentucky

Morgendagens mest omtalte debutant er 4 Nocentsinkentucky i V5-4. Han gikk et kval-løp som det luktet svidd av på tiden 48. 5 sekunder (800 meter). Trener Castro er full av lovord, og de andre trenerne snakker om hvem som skal bli nummer to. Vi lar ham stå alene på de flate bongene, og i tillegg låser vi V5-3 på hestene 3 Nerissa, 4 Rintintin og 1 Adaline. De øvrige har ikke vist noe som helst på lang tid.

I V4 er det klart mer åpent. Aller mest krevende er det å finne ut av V4-3/V5-1, hvor det skiller lite. 11 Martin fortjener nok å være favoritt, men har vært skadet og strøket uten at det fremkommer i programmet. Vi tar med alle 13 hestene på nesten samtlige V4 og V5-forslag.

Vi velger å gå tynt i V4-4/DD-2, hvor vi er veldig spente på 2 Tap for Me. Han kom fra Argentina for to år siden med formtall 92. Har brukt lang tid på å finne seg til rette, men forrige søndag var det klar fremgang. Han blir vårt banker i DD-spillet.

