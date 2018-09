Chaves sørger for ny galoppsuksess for Nettavisen

Sarookh vant V64-5 på Jägersro torsdag kveld sammen med Elione Chaves og var en av vinnerne som sørget for solid V64-utbetaling. Foto: Roger Svalsrød: Hesteguiden.com

Denne artikkelen er tilrettelagt av Kurt Leirvåg. Tips, analyser og

spilleforslag er utarbeidet av Nettavisens galoppeksperter Birger

Christensen og Morten Olsen.

Vi har en fantastisk fin travhelg foran oss med V75 og Gulljackpot på Leangen lørdag og stor V75-søndag på Solvalla med både Kriteriet og Kriteriestoet. På Leangen dobler altså Rikstoto førstepremiepotten og det er en meget fin omgang vi har foran oss, både sportslig og spillemessig. Men det er også en god del galopp denne helgen. Lørdag er det V4 og V5 på danske Klampenborg, mens det søndag er både V4 og V5 på Gøteborg galoppbane.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Kanontreff i V64 på Jägersro torsdag 27. mai

Nettavisens galoppeksperter leverte strålende tips til torsdagens V64-omgang på Jägersro. V64-forslaget med innleveringspris på kr 1 944 kr satt klokkerent og betalte tilbake meget flotte 34 304 kr. På Eksperten ble det klaff for tre andelslag med fire andeler a kr 500.

Flott V4-treff på Øvrevoll onsdag 26. mai

Også på Øvrevoll onsdag ble det bra klaff, da i V4-spillet. Her innfridde storfavoritten 5 Duca di Como som vår banker i V4-1. Det ble likevel langt fra lettløst. Nettavisens V4-forslag med innl.pris kr 1400 satt dog som støpt og betalte tilbake flotte 7 493 kr.

Da får vi håpe tipsformen sitter i til en høyinteressant galoppdag på Klampenborg lørdag. V4 starter først med spillestopp kl 12.45. V5-spillet innledes i V4-3 og omfatter altså de to siste V4-avdelingene. Her er det spillestopp kl 13.35.

Sankt Peder til himmels?

De tre siste avdelingene i V4 på Klampenborg lørdag er utrolig åpne løp i den lavere klassen. Feltene er store, og vi må gå tynt i V4-1 for å føle at vi har en mulighet. På de flate bongene blir 7 Sankt Peder vårt holdepunkt. Denne trenes av Bent Olsen og får Elione Chaves på ryggen. Chaves som innfridde med vår V4-banker Duca di Como i V4-1 på Øvrevoll onsdag. Sankt Peder tapte med nese i debuten, en prestasjon som skal være god nok til seier i V4-1 lørdag.

Vidåpent i de tre siste V4-løpene

Vi spiller alle 11 startende på de største V4-forslagene i V4-2 og tar med alle 13 startende i V4-4 på det største forslaget. Det betyr at vi må redusere litt i V4-3. Dette er flere av Danmarks litt svakere hester. Vi sjanser på at seks hester skal være tilstrekkelig i dette løpet.

Klassisk i V5-spillet

To storløp finnes med i lørdagens V5-spill på Klampenborg. St Leger er en styrkeprøve over 2800 meter, som er V5-3. 1 Steinway har vært meget god i år, men vi har god tro på 3 Reliable Carlras. Avsluttet svært bra i Dansk Derby, og han spurtet også fort i siste løp på Bro Park. Kanskje er han hesten med størst fordel av lenger distanse. Vi låser uansett V5-3 på disse to.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Sceptre Stakes er et hoppeløp i V5-4. 3 Spicy Mix og 6 Elektra Art bør være de to beste, men hoppene på Klampenborg har ikke vist det helt store i år. Men siden V5-1 og V5-2 (de samme løpene som V4-3 og V4-4) er to harde nøtter, har vi valgt å gå tynt i løpene for de beste hestene.