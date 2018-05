Deilig lunsj fra Sverige

Peter Untersteiner er aktuell i dagens lunsjomgang. Foto Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

En meget innholdsrik uke venter, og her er det MYE å glede seg til. Allerede i dag braker det løs med en herlig V64-jackpot fra Sverige. Kr.1 015 080 ligger ekstra i sekserpotten. Lørdag er det GULLJACKPOT i V75 på Bjerke, mens det søndag er V75 på Charlottenlund med blant annet Copenhagen Cup. Når det gjelder dagen i dag så er det Bjerke som er først ut med LUNSJ-V5 kl.11.10, deretter er det V4-lunsj til Vaggeryd med start kl.12.45. Leangen står for kveldens V65-omgang kl.18.55, før Färjestad avrunder mandagen med sin V64-JACKPOT kl.19.30.



Lerum med pangstart på mai! Kr.1 176 ble til Kr.22 047!

Det ble servert sterke tips på Bjerke 3. mai, og vi fikk en ordentlig herlig start på mai-mnd! Supersjokket Trespasser (11-valg) var med på samtlige bonger i finalen, og dermed føk V5-verdien i været. Nettavisens største bong med en innleveringspris på Kr.1 176 satt som spikret, og utbetalingen ble knallfine Kr.22 047,-



Vaggeryd står for dagens V4-lunsj til Sverige, og vi er ordentlig sugen på en flying start på denne uken. Et par bortglemte ideer blir det varslet for, og her er det bare å ta rygg på følgende:



V4-1 : 2 Harvey Boko – Er en 4-åring under utvikling, og den vant SVÆRT lett på en god tid sist. Gangen før avsluttet den klart bra på Åby, og det er snakk om en veldig formsterk traver. Å hente tillegg på en lynrask bane er ikke enkelt, og går Harvey Boko som de siste gangene skal de andre få slite. Klar utgangshest!

V4-2 : 3 Noliitjimmit – Har fått to løp i kroppen etter pause, og den fullførte klart bra fra dødens sist. Nå er det veldig billig i mot, den står i et bra spor, og vi føler at favoritten er motviert. PS. 10 Edemma – Kan være sjokket. Den spurtet strålende nest sist, mens den nå sist møtte aldeles for gode hester. Kommer ut etter en pause, og leverer den på sitt beste duger den mot disse. Formkusk Claes Svensson kjører.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

V4-3 : 2 Rex Lane – Har en drømmeoppgave foran seg, og normalt taper den ikke et løp som dette om den leverer som best. Hadde det dreid seg om 2100ma, ja, da hadde vi gått ALL IN. På en kjapp sprint er det et par hester vi ønsker med på de litt større bongene, og supersjokket i løpet kan 3 Salma Silvio være. Har gjort to løp for Fredrik Persson, og det har blitt galopp ved begge anledninger. Er nesten avhengig å gå skoløs, og vi håper/tror at det er den balansen som gjelder i dag. Blir SKUMMEL om den er på sitt beste!

V4-4 : 4 Bring Me Love – Har en fantastisk fin oppgave foran seg, og skulle den komme seg foran kan det dreie seg om tet og slutt. Var ikke helt på topp sist, mens den nest sist var fantastisk tapper i nederlaget. Kan ikke få bedre betingelser enn dette, og den må bare prøves!