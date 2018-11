Deilig lunsj fra Sverige

Ulf Ohlsson er aktuell i dagens V4-lunsj. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Vi har en innholdsrik tirsdag foran oss, og her er det litt av hvert å glede seg til. Som vanlig begynner moroa i Sverige, og kl.12.20 blir det V4-lunsj til Gävle. Deretter skal vi til Oslo og Bjerke hvor V5-lunsjen starter kl.13.40. Forus står for den norske V65-omgangen kl.18.55, før Solvalla avrunder tirsdagen med sin V65-omgang kl.19.30.



Gävle byr på en spennende lunsjomgang tirsdag, og det er en omgang som har et potensial til å gi bra betalt. Vi har jobbet frem flere mulige godbiter, og skal til lukene med følgende:



V4-1 : 5 Vine Vision – Gikk en morsk sisterunde nest sist, og imponerte til seier da. Nå sist ble den GROVT sjenert etter ca 300m, galopperte, og havnet en bra bit bak feltet. Spurtet klart bra i kulissene, og var igjen meget bra. Har normalt en bra sjanse i V4-innledningen, og for oss er dette en klar tipsener. 8 Bottnas Easy Cash – Er SVÆRT grunnkapabel, men veldig ustabil. Er nok den beste hesten på ren grunnkapasitet, og feilfritt er den HET. Et like klart motbud, og en hest som skal på bongen.

V4-2 : 6 Bol Jenta – Var egentlig klart bra sist. Ble hengt opp i sporene, før den kom ned i tredje utvendig etter ca 700m. Gikk så på via sporene igjen vel 900m fra mål, men feilet så i angrep på siste bortre. Gikk siden helt OK i kulissene, og den varslet form. Kommer her ut i et VIDÅPENT løp, men går den som sist kan den faktisk være helt «klar». SPILLES!

V4-3 : 7 Optimum Dragonfly – Er egentlig en OK sprinter, og den kan ikke få bedre betingelser enn dette. Er normalt veldig kjapp fra start, og greier den bare å hente en lengde på 3 Selma Töll, ja, da MÅ mulighetene være gode. Gikk fullt godkjent til andre nest sist, og formen skal ikke være så verst. Må bare spilles fra slike betingelser, og vi iler til med tipsnikken.

V4-4 : 13 Ninepoints Googoo – Er et veldig langskudd i en ganske jevn finale. På ren kapasitet er ikke dette mulige supersjokket så verst, og det ble to seire i fjor. Er DESIDERT best skoløs, men man har likevel skygget den balansen i år. Det gjorde man ikke sist, og vips så var den merkbart forbedret. Gikk et sterkt løp i kulissene etter en grov galopp (13,9/1900m), og den varslet at den er på riktig vei. Oskar Kylin Blom har det med å skrelle fra tid til annen, og her kan han gjøre det igjen. OBS!