Deilig lunsj med et mulig gullkorn

Ulf Eriksson er aktuell i dagens V4-omgang. Foto Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

Vi er kommet i gang en ny herlig trav galoppuke, og det store høydepunktet denne uken skjer på Bjerke i morgen. Her er det nemlig DOBBEL V76-JACKPOT, og det ligger 1 987 076 ekstra i sjuerpotten.

Når det gjelder dagen i dag så er den svært innholdsrik, og her er det litt av hvert å glede seg til. Rättvik står for den svenske V4-lunsjen, og løpene fra Sverige begynner som vanlig kl.12.20. Deretter skal vi til Drammen, og her begynner V5-lunsjen kl.13.40. Momarken står for den norske V65-omgangen med start kl.18.55, og her er det altså JACKPOT med deilige 348 665 ekstra i sekserpotten. Solvalla er sist ut, og V65-omgangen her begynner kl.19.30.



Lerum med V64-fullklaff 26. oktober - Kr.1 750 ble til Kr.14 312,-

Vi kom dessverre ikke i mål på V64-systemet (utgangsbasert), men på flere av de flate bongene ble det fullklaff denne kvelden fra Kalmar. Undertegnedes største V64-bong (Kr.1 750 - oppdatert kl.16.40 fredag pga strykning på bankeren) suste inn, og betalte ut knallfine Kr.14 312,-. På Eksperten ble det fullklaff for to V6-bonger (fire andeler a Kr.750 / fire andeler a Kr.500), og disse betalte ut Kr.24 262,-. I tillegg ble det fullklaff for to V64-bonger (fire andeler a Kr.500), og disse betalte ut Kr.14 312,-.



Vi kom ikke i mål på de flate bongene i lunsjen mandag, men systemet (fire andeler a Kr.500) satt, og det betalte ut Kr.6 581,-. Når det gjelder dagens V4-omgang anbefaler vi et bankerspill på 6 Querys Alesio i finalen. Var klart bra etter en liten pause sist, og mot en overkommelig gjeng må vi bare tro hardt! Sjekk ut følgende:



V4-1 : 12 Kryptonite Zon – Er kun 3-år, men den er fakta ikke så verst, og den har dessuten blitt matchet i langt tøffere omgivelser enn dette tidligere. Fikk aldri sjansen etter hinder på veien sist, og den ble sittende fast over mål. Fjerde sist havner den utvendig for KANONEN Danilo Brick, og fullfører klart godkjent til fjerde. Nå er den altså betydelig billigere ute når det gjelder motstand, og den er spennende om det bare blir litt tempo på forestillingen. KAN OVERRASKE!

V4-2 : 9 Elin America – Kommer ut etter et lengre avbrekk, og den debuterer for sin nye trener Nicklas Westerholm denne tirsdagen. Westerholm har en fryktinngytende form på stallhestene nå, og ingen skal bli overrasket om han viser frem en ny vinner her. Elin America er det nemlig ganske fin kapasitet i, og det skal bli spennende å se hva den dyktige treneren greier å få ut av denne. Må bare prøves direkte, neste gang kan den nemlig være «oppbrukt»…

V4-3 : 5 Colbert – Var meget god når den suste til tet, og vant på 12,0 fjerde sist. Etter det løpet har det ikke klaffet like bra, men tilbake på sitt beste så duger denne godt i et løp som dette. Settes frekt først. PS. 7 Highspirit – Blir enormt hardt betrodd, og er den tilbake på sitt beste er den naturligvis veldig aktuell. Vær dog OBS på at den travet ELENDIG i sitt siste løp, og ramlet fullstendig sammen i aksjonen sin. Akkurat det gjør oss såpass usikker før denne oppgaven at vi plasserer den på outsiderplassen.

V4-4 : 6 Querys Alesio – Må ha en STOR sjanse i finalen. Debuterte på svensk mark sist, og den gjorde det ordentlig bra. Løste skarpt ut fra start, og dro unna i et jevnt tempo. Ble speedet ned av en smygkjørt Scarlets Mirakel, men å tape for en såpass kapabel hest er ingen skam. Nå blir det normalt gratis tet igjen, den møter ingen av Scarlets Mirakel sitt kaliber her, og feelingen er at den bare tar seg av finalen. VI TROR HARDT!