Deilig lunsj med et mulig superobjekt i Boden

Hanna Olofsson er aktuell i dagens lunsjomgang fra Boden. foto_Roger Svalsr¿d_hesteguiden.com

En særdeles innholdsrik torsdag venter, og her blir det både trav og galopp. Moroa starter allerede kl.12.20, og da dreier det seg om en herlig V4-omgang til Boden. Deretter skal vi til Drammen hvor V5-lunsjen begynner kl.13.40. Øvrevoll er først ut om kvelden, og her begynner V65-1 kl.18.30. Bergen overtar så med sin V65-omgang kl.19.10, før Gävle avrunder torsdagen kl.19.30, og her er det altså JACKPOT I V64-SPILLET. Det ligger hele 1 203 390 ekstra i sekserpotten.

Leirvåg med SOLIDE V75-tips på Bjerke 10. oktober

Det ble dessverre bare seks rette på V75-forslagene på Nettavisen, til tross for at vi hadde fem førstevalg på ranken (kun to av dem var førstevalg i spillet).Vi hadde banker på Lovato America i V75-3 og Frøyu Pelle i V75-4 på forslagene på Nettavisen, men førstnevnte skuffet dessverre stort for dagen.

På Eksperten og det som heter Siste V75Bonus, splittet vi dog bankerne. En tråd med Lovato America og en tråd med Frøyu Pelle, og lagene med Frøyu Pelle ble det bra klaff:

To stk andelslag (fem andeler a kr 101/ fire andeler a kr 125) - innl.pris kr 480 - utbetaling kr 12 394

Fire andelslag med innl.pris kr 960 (tre andelslag fire andeler a kr 250 og ett andelslag fem andeler a kr 200) - utbetaling 13 513 kr på hvert av dem

Tre andelslag fire andeler a kr 500 - innl. pris kr 1 920 - utbetaling 14 419 kr på hvert av dem

Ett andelslag fire andeler a kr 899 - innl. pris kr 3 456 - utbetaling kr 15 798

Folkesystem 20 andeler a kr 200 - innl. pris kr 3 800 - utbetaling kr 17 237 kr

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen



Det er som vanlig spennende i Boden, og dagens V4-omgang er intet unntak. Jevne løp, mange vinnerkandidater, og dette gir fort meget bra betalt. Vi spiller bankerfritt, og skal til lukene med følgende godbiter:



V4-1 : 4 Gun De Chanlecy – Denne er betydelig bedre enn raden, og snart må vel det løsne? Den viste overlydsfart mellom galoppene sist, mens den ble sjenert til galopp nest sist. Er med garanti på foto i et løp som dette om alt går riktig for seg, og vi iler til med tipsnikken.

V4-2 : 7 Like Elvis – Småskummelt løp hvor det kan skrelle til. Hesten vi plasserer først er blitt strøket inn et spor, og har vinnerform i kroppen. Sist ble den sittende bom fast, og fikk aldri sjansen tilslutt. Gjør seg ikke bort om det skulle klaffe bedre nå, og den skal helt klart passes som for lite spilt.

V4-3 : 12 Imma Hanover – Den 13. august så møtte Imma Hanover MEGAFAVORITTEN 6 Electric Eye Am, og da stod Imma Hanover til 4,0 i odds, mens Eletric Eye Am stod til 10,8 i odds. I lunsjen blir altså Electric Eye Am enormt hardt betrodd, mens når vi la ut tipset hadde Imma Hanover 3,8% av innsatsene på seg… Det blir aldeles feil, og her skal man være på vakt. Imma Hanover har dessuten vært enormt bra to ganger på rappen nå, og holder superform. KAN VINNE SELV FRA SPOR 12! OBS!

V4-4 : 4 Antonio America – Har en stor sjanse i et løp som dette om den bare får aksjonen til å stemme. Sist ble det rett og slett for tøft med 11,5 f 1000m, og den mistet stilen da. Er egentlig veldig grunnkapabel, og dette er en riktig oppgave for Antonio America. Settes først i et ellers veldig jevnt/åpent oppgjør.