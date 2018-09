Deilig lunsj med skrell på menyen

Carl Johan Jepson er aktuell i dagens V4-omgang. foto_Roger Svalsrød_hesteguiden.com

En innholdsrik søndag venter, og her blir det både trav og galopp. Vaggeryd er først ut med sitt lunsjtrav kl.12.45. Deretter venter årets største galoppdag på Bro Park, og her er man i gang kl.15.15. Det er V75 som gjelder på Bro Park denne søndagen. Momarken avrunder uken med en STOR INTERNASJONAL V65-OMGANG. Her begynner V65-1 kl.18.15.



PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Vaggeryd står altså for V4-lunsjen på søndag, og dette er en omgang vi liker skarpt. Vi skal prøve å jobbe bort dagens tyngste favoritt, og byr også på flere mulige sjokk. Gå ikke glipp av følgende:



V4-1 : 1 Illuminati – Går ordentlig ned i klasse nå, og den er også MYE billigere ute. Vær dog OBS på at den tidligere har vært dårlig fra start, og at sporet fort kan bli en felle. Når en slik hest blir blytungt betrodd fra dette sporet, ja, da må i hvert fall vi spekulere. PS. 10 Earthquake Neo – Ligger stadig litt i skorpen, og sist ble den sittende bom fast. Distansen liker den, og mot en ganske overkommelig gjeng må vi bare varsle!

V4-2 : 1 Crackou De Tilou – Avsluttet i 14-fart i prøveløpet, og den var langt fra tom over mål. Kan nok en 15-tid på distansen søndag, og får den bare aksjonen til å stemme hele veien, ja, da er fakta denne god nok til å overraske. Settes først i et ellers småskummelt løp.

V4-3 : 2 Navy Blue – Er en nykommer med bra rykte. Har radet opp i stor stil, og spesielt på slutten har den løftet seg mye. Kan nok senke tidene som den har gått ytterligere på en bedre bane, og fra et nydelig spor plasseres den knepent først.

V4-4 : 2 Peder Mykla – Har en skreddersydd oppgave foran seg i finalen, og dette er en hest vi bare må tro hardt på. Sist på Jarlsberg var den klart bra i nederlaget mot en formtoppet American Cheque, og formen virker å være veldig bra. Søndag passer distansen bedre, og den går nok en 11-tid om nødvendig. MÅ BARE SPILLES!