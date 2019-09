Deilig mandagslunsj fra Sverige

Jorma Kontio er aktuell i lunsjen mandag. foto_Roger Svalsrød_hesteguiden.com

Sportspills øvrige mandagsmeny:

Nesten SUPERGEVINST og bra V75-tips fra Lerum på Färjestad 21. september!

Dexter Brick (2-valg) innfridde, og den ble banket på flere bonger. Bossy Alley (6-valg) ble det servert SUPERINFO på, og den var undertegnedes 2-valg. Odd Herakles (1-valg) innfridde naturligvis som dagens beste banker. På slike stordager som dette har vi alltid flere typer systemer, og det ble veldig fine penger på flere av disse systemene.

Spesielt på FOLKESYSTEMET (20 andeler a Kr.300) kunne det blitt det helt store denne lørdagen. Usain Henna (7-valg) så nemlig helt klink ut i finalen mot oppløpet, men ble dessverre plukket ned av en smygkjørt tilslutt. Hadde Usain Henna tatt seg av finalen (ble altså nummer to), ja, da kunne tyve stykker ha delt VOLDSOMME ca syv millioner (med seksere og femmere). Nå ble det kun en trøstegevinst, men den var likevel på meget fine Kr.154 068,-.



Sjekk ut følgende fra lørdagen på Färjestad:

Folkesystem (20 andeler a Kr.300) betalte ut storfine Kr.154 068,-.

Folkesystem (20 andeler a Kr.200) betalte ut Kr.18 112,-.

To store systemer (4 andeler a Kr.1 995) betalte ut Kr.18 112 hver seg.

Tre av våre systemer (4 andeler a Kr.1 000) betalte ut Kr.18 112 hver seg.

Et av våre siste info systemer (4 andeler a Kr.1 250) betalte ut Kr.33 960.



PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen



Örebro står for dagens V4-omgang i lunsjen, og det er en fin omgang med bra kvalitet. Vi spiller uten banker, og jakter tusenlappene med følgende:



V4-1 : 6 Grinnebys Orion – Tet og slutt? Ja, vi er fakta veldig inne på akkurat det. Nå sist ble det rett og slett for tøft (11,9 f 1000m), og den fikk syren siste 100m da. Gjorde uansett et fullt godkjent løp. Gangen før leverte den en bra sisterunde (11,6 s 1000m), og formen virker å være veldig bra. En kjapp sprint er intet minus, den er lynrask fra start, og fra dette sporet skal tetsjansene være solide. Prøves som en frekkis!

V4-2 : 9 Jas SS – Helskummelt løp, og her kan en bred gardering fort vise seg å være smart. Vår ide er slett ikke så verst på sitt beste, og den var knallgod i nederlaget nest sist. Nå sist var den ikke like god, men det er slik denne kan være, noe variabel. Tilbake på sitt beste så duger den, og den skal passes.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen



V4-3 : 5 Seismic Wave – Blir ENORMT hardt betrodd i debuten for Nurmos. Har meritter/tider som ingen andre i dette feltet er i nærheten av, men man skal være OBS på at den dukker opp etter et veldig langt avbrekk, og selv om Nurmos pleier å ha hestene sine i knallform direkte så velger vi fakta ikke å gå ALL IN. Det å spille i «blinde» på slike hester er ALLTID dårlig butikk i det lange løp. Motivert, men…

V4-4 : 7 Symphonic Joker – Var veldig lovende i fjor, og i sitt siste løp ble den sittende fast med krefter igjen i steintøffe omgivelser. Kommer her ut etter et lengre avbrekk, men den så fin ut i prøveløpet uten at den ble kjørt med da. På ren kapasitet er den BEST, og det er NÅ den skal spilles. Neste gang kan den nemlig være «oppbrukt»…