Deilig mandagslunsj fra Sverige

Peter Ingves er aktuell i dagens lunsjomgang. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Lerum med supertips på Momarken 3. november - Kr.216 ble til Kr.6 443!

ALT SATT I V5-SPILLET på Momarken denne søndagen, og lukene ble tømt. Expresso Doc (23,4%) innfridde som dagens beste banker, og svært solid info ble gitt. Den MINSTE bongen til Kr.216 satt som spikret, og betalte ut knallfine Kr.6 443,-. Du fikk vel med deg infoen på dagens beste banker? Sjekk ut følgende:



7 Expresso Doc (V5-1) – Har egentlig et gaveløp foran seg i kveld, og dette bør egentlig dreie seg om helt grønne lykter. Satt fast med alt igjen tredje sist, før den feilet seg bort nest sist. Nå sist ble den passivt kjørt, og kom til mål med draskylappene oppe. Er egentlig en BRA hest i grunnlaget dette, og vi blir overrasket om noen tør å svare denne fra start. Sitter trolig tidlig i tet, og siden skal dette være over. DETTE ER DAGENS BESTE BANKER!

Lerum med 66-oddser på Solvalla 29. oktober - Kr.180 ble til Kr.7 520!

Undertegnede gjorde rent bord på Solvalla denne kvelden, og i V64-spillet var tipsene SVÆRT STERKE! På den minste bongen til Kr.180 (betalte ut Kr.7 520) innfridde bankerne Zenit Brick og Gargamel Sisu. Stjernesmellen Princess Kei'em (66,43 i odds/1,3%) slo til som en SJOKKERENDE GODBIT, og følgende info ble gitt:



12 Princess Kei’em (V64-2) – Kan være noe for de som leter på dypet. Fullførte klart bra sist, mens den kom solid tilbake etter galopp nest sist. Har fått tre løp i kroppen etter pause, den utvikler seg fint, og gjør seg ikke bort med litt flyt på veien.

Lerums minste V5-BONG på Kr.168 betalte ut Kr.12 322 i Harstad 26. oktober!

Det ble servert helt fantastiske tips i V5-spillet til Harstad lørdagskveld, og ALT av bonger satt i V5-spillet! Den MINSTE bongen til kun Kr.168 betalte ut STORFINE Kr.12 322,-. Stjernesmellen Camillo (4,3%) var med på kun to hester på den lille bongen, og følgende info ble gitt:

5 Camilio (V65-5) – Er egentlig god nok i massevis, og hadde vært HET med form. Nå er formen usikker, og den er derfor kun en liten gardering.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under.



Halmstad innleder uken med en herlig lunsjomgang, og det er BRA kvalitet på løpene i denne lunsjen. Det finnes dog ingen klare bankere, og dette kan fort gi solid betalt. Vi har jobbet frem flere deilige objekter, og her er det bare å ta rygg på følgende godbiter:

V4-1 : 5 Peak Fear – Burde egentlig vært storfavoritt i et løp som dette, men når vi la ut tipset var den fakta kun et 3-valg. Debuterte for Petri Puro sist, og var bunnsolid fra dødens. Ble plukket ned helt oppunder mål av en smygkjørt 10 Valour Kronos. Til denne starten er nok Peak Fear ytterligere forbedret, og vi er altså veldig inne på at den bare tar seg av innledningsløpet. MÅ BARE PRØVES NÅ!

V4-2 : 6 Ofelia O.E. – Er en kapabel hoppe etter Love You, men med en dårlig rad så blir den ikke veldig mye spilt her. Ble et veldig skrik sist, men da galopperte den. Dukker opp i dønn riktige omgivelser, og viser den bare litt form så er den helaktuell i et løp som dette. Prøves som en frekkis!

V4-3 : 1 Someone Special ÅS – Ble trykket ned til 1,7 i debuten, men trakk seg da helt oppunder mål fra tet. Kommer nå ut etter en lengre pause, og det vil overraske oss mye om Johan Untersteiner plukker ut denne etter oppholdet om det ikke er noe form. Feelingen vår er at den er godt forberedt, og at den skal bli utrolig vrien å fange. Vår tipsener i et ellers vidåpent hoppeløp.

V4-4 : 9 Great King Wine – Har vært litt TJUKK, og tung etter oppholdet. Fullførte dog forbedret sist, og den er på riktig vei. Dukker her opp i formløse omgivelser, og løfter den seg bare litt til, ja, da er den på foto i et løp som dette. Vår tipsener i et ellers veldig jevnt løp.