Deilig mandagslunsj på travet

Arild Berås og Eld Brando. Mandag kommer de ut på Bjerke. Foto Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

Sommertravet fortsetter, og som vanlig blir det en hektisk start på uken. Bjerke åpner med sin franske lunsj kl.12.10. Deretter skal vi på Färjestad hvor V4-lunsjen begynner kl.12.20. Om kvelden skal vi først til Leangen hvor V65'en som vanlig starter kl.18.55. Rättvik avrunder mandagen med sin V64-omgang kl.19.30.

Det blir igjen TO x LUNSJ når vi starter uken. I denne saken skal vi gå gjennom lunsjen på Bjerke samt lunsjen på Färjestad. Til Bjerke skal vi til lukene med følgende:



V5-1 : 1 Key To Happen – Har stått i spor 7-10-7 de tre siste gangene, og har endelig trukket en bedre utgangsposisjon. Har vært klart bra etter å ha blitt brukt en god del underveis de to siste gangene, og formen virker å være veldig fin. Er kjapp i vei, og fra tet/eventuelt rygg leder må denne være HET. Klar ide i et veldig jevnt/fint løp.

V5-2 : 9 Selma’s Revenue – Kommer ut i ny regi, og fra samme stall som har hatt oppvisninger med Sam The Man. I sitt siste løp fullførte denne klart godkjent bak en såpass god hest som Jackson Avery, og den møter ikke på noe slik motstand her. Smygsporet passert perfekt, og viser den bare litt form etter oppholdet, ja, da duger den i massevis. SKAL MED PÅ ALT!

Dagens beste banker:

V5-3 : 9 Forrest Beemd – Var fakta ikke noen favoritt i spillet når vi la ut våre tips, og det mener vi er 100% feil. Gikk et meget sterkt løp første gang ut for Malmin/Anderssen sist, og Malmin var nok litt sur på seg selv etter det løpet. Brukte rett og slett hesten litt for hardt ned mot siste sving, og da kom syren oppunder mål. Gikk uansett knallbra, og vi hadde 13,0 s 1000 / 11,5 s 500m. Her er det med få unntak billig i mot, og dette må dreie seg om en stor sjanse!

V5-4 : 3 Hepburn BR – Galopperte hemningsløst fra start sist, men det setter spillerne en strek over, og tror på revansj til lunsj. Vær dog litt OBS på at dette var en uheldig opplevelse for denne hoppen, og vi tar det ikke som en selvfølge at den oppfører seg som den skal igjen her… 1 Loutanic – Gikk litt mer på det jevne igjen sist, men har ellers hatt MYE uttur, og er klart bedre enn raden. Kan få det fine løpet på innersporet nå, og blir den bare ikke fast så duger den normalt i massevis i et løp som dette. OBS!

V5-5 : 6 Rive Ruska – Er den helt overlegent beste hesten i finalen, men den er altså ikke å stole på. Gikk et enormt løp for eier nest sist, mens den viste stor fart mellom galoppene sist. Vinner om den går feilfritt. 1 Hof Lodin – Ble det feil for sist, og den stummet på oppløpet da. Gangen før var den god fra tet, og den kommer fort til å lede dette løpet også veldig lenge…

Til Färjestad skal vi til lukene med følgende:

V4-1 : 6 Euklid A.T. – Har en veldig passende oppgave foran seg i innledningsløpet, og dette kan fort dreie seg om tidlig tet og slutt. Feilet i en noe trang situasjon sist, og formen skal det ikke være noen fare med. Jepson opp, springspor, og dette ser veldig riktig ut på forhånd. SPILLES!

V4-2 : 3 Imola Boko – Er det fin grunnkapasitet i, og den gikk et solid løp etter galopp sist. Blir veldig hardt betrodd nå, og feilfritt er sjansene gode. Vi er dog ikke helt solgt på denne hesten, og nøyer oss kun med å sette den først på ranken.

V4-3 : 5 Frequency AM – Småskummelt løp, og her kan det være smart å gardere bredt. Vår ide er ingen stjerne, men den kan ikke få spesielt bedre betingelser enn dette. Sist var den altså ute mot hester som er flere klasser bedre enn disse, og den er betydelig billigere ute i denne lunsjen. Med litt flyt underveis burde den duge godt, og vi setter den småfrekt først!

V4-4 : 7 Global Unprotected – Blir hardt betrodd i finalen, og det er kanskje ikke så rart når den stort sett vinner hver gang den er ute? Jogget 12,9/2140ma i sitt siste løp før den fikk seg en ny pause, og den er motivert i finalen. Vi skal dog ikke ryke på 4 Goldstile som på kapasitet ikke står tilbake for favoritten. Har hatt sine problemer, men rapporteres nå å trene finere enn på lenge, og da er i hvertfall vi på vakt. VI LÅSER FINALEN PÅ TO HESTER!