Deilig V4-lunsj fra Sverige

Ulf Ohlsson er aktuell i dagens lunsjomgang. foto_Roger Svalsrød_hesteguiden.com

Undertegnede la ut EN V6-BONG (fire andeler a Kr.500) på Eksperten til Bergen Travpark, og den satt som et skudd. På denne bongen ble V65-6 låst HELFREKT på kun to hester, og Ila Håleryd (5-valg) var en av disse. Utbetalingen på V6-bongen ble storfine Kr.98 622,-.

Strålende V75-fulltreffer på Jägersro 2. september – Kr.324 ble til Kr.11 134,-.

Det ble servert MEGET STERKE V75-tips fra Rolf Lerum denne søndagen, og det meste satt som det skulle!



Vårt mellomste V75-forslag, med en innleveringspris på Kr.324, suste nemlig inn og betalte ut knallfine Kr.11 134,-. På Eksperten satt samtlige 25 bonger fra Lerum, og alle betalte ut fra Kr.11 134 og oppover.

I V5-spillet ble det også fullklaff, og her betalte vår V5-bong på Kr.432 ut Kr.3 473,-.



Nøkkelen for å hente fine kroner denne søndagen het La Diva Rossi (2,4% - odds 27,49), og den var de fleste sjakk matt på. Vi hadde dog SOLID TRO på denne storskrellen, og serverte følgende info:

V75-5 : 5 La Diva Rossi – Er en SVÆRT grunnkapabel hoppe som virkelig har tent til for sin nye trener Linda Pulkkinen. Var tapper etter et upassende opplegg nest sist, mens den vant enkelt fra tet sist. Er lynrask fra start, og skulle denne komme seg foran, ja, da har den form til å overraske. OBS!

En svært innholdsrik mandag venter, og her er det mye å glede seg til. Allerede kl.11.10 blir det fransk lunsj på Jarlsberg. Deretter er det Dannero sin tur, og her begynner V4-1 kl.12.20. Leangen byr så på en fyldig kveldsmeny, og her blir det både V4/V65/V5. V65-1 er i gang kl.18.55. Färjestad er sist ut denne mandagen, og V64-omgangen begynner som vanlig kl.19.30.



Til Dannero byr vi på følgende:



V4-1 : 7 Digital Engine – Var imponerende god sist, og den moste altså alt fra dødens til en enkel seier. Har nok ikke gjort veldig mange bedre løp enn det i karrieren, og den fikk et stort pluss i kanten av oss. Her er det ganske overkommelig i mot, og er den som sist dukker den med garanti opp på foto. PS. 2 Lemmy – Har ikke vist form på en stund, men fakta er at dette er en ganske bra hest, og viser den bare litt av det den kan, ja, da kan den overraske i et løp som dette.

V4-2 : 11 Harryet Hazelaar – Har gjort seks løp for sin nye trener, og den har vært på trippelen i fem av de løpene. Nå sist vant den sikkert, og da viste klokken 11,4 s 800m. Var nok ikke helt tom på det, og det er litt å gå på. Her er det med få unntak billig i mot, og den har en bra sjanse om alt går riktig for seg. VÅR IDE.

V4-3 : 10 Thess Prinsen – Har fått to løp i kroppen etter pause, og denne er i en helt fantastisk form. Satt BOM FAST som helpigg sist, og oi hvor bra den så ut for dagen. Har en stor sjanse i et løp som dette, og feilfritt tror vi ikke at den taper. BANKES PÅ DD!

V4-4 : 1 Twinkle Kronos – Vinner normalt et løp som dette, og det kan opplagt dreie seg om tet og slutt. Er ordentlig grunnkapabel, og har et altfor lavt grunnlag på konto i forhold til kapasitet. Kommer dog ut etter et lengre avbrekk, og det er hovedgrunnen til at vi ikke tør å gå ALL IN på den. Motivert, men…