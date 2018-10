Elione Chaves kan vinne med alt

Elione Chaves (som her vinner med Duca Di Como på Øvrevoll 26. september) har vinnersjanser i alle løpene han rir på Jägersro søndag. Foto: Roger Svalsrød: Hesteguiden.com

Denne artikkelen er tilrettelagt av Kurt Leirvåg. Tips, analyser og

spilleforslag er utarbeidet av Nettavisens galoppeksperter Birger

Christensen og Morten Olsen.

Det er en variert meny som Rikstoto tilbyr søndag. Som vanlig er det galoppen som innleder og denne søndagen er det Jägersro galoppbane i Malmö som er vertskap. Det er både V4 og V5 på menyen. Deretter skal vi Hamburg og V75-omgang derfra. Tradisjonsrike Grosser Preis von Deutschland skal kjøres og Frode Hamre har sendt både Giveitgasandgo og American Cheque til løpet. Søndag kveld er det så dags for internasjonal V65-omgang på Klosterskogen.

I denne artikkelen skal det heretter handle om galoppløpene på Jägersro. V4 har spillestopp kl 12.20, og V5 som har først starter i løp 5 har spillestopp kl 14.11 og det er således ingen overlappende løp fra V4. Nettavisens galoppeksperter har vært inne i en bra periode de siste ukene, selv om det ikke har klaffet helt denne uken. Sist søndag ble det klaff for vårt skrellsystem på Eksperten.

Skrellsystem-klaff på Øvrevoll søndag 7. oktober

Våre galoppeksperter annonserte på forhånd at søndagens V4-omgang på Øvrevoll var vrien og det ble den den. Ingen favoritter vant. På Eksperten har vi de siste løpsdagene lagt ut såkalte skrellsystem, der forutsetningen går på utbetaling over kr 10 000. Søndag ble det klaff for dette (fire andeler a kr 499) og utbetalingen ble flotte 16 486 kr.

Solid V5-klaff på Gøteborg galoppbane søndag 30. september

Det ble en helt favorittfri V5-omgang på Gøteborg søndag, men Nettavisens største V5-forslag (innl.pris kr 1 920) det traff også denne dagen. Flotte 11 991 kr ble det i utbetaling og to andelslag på Eksperten (fire andeler a kr 500) fikk ta del i den flotte gevinsten.

14 640 kr på største V4-forslaget på Klampenborg 29. september

Til tross for at to favoritter vant i V4-spillet på Klampenborg lørdag, ble det solid utbetaling. De to øvrige V4-avdelingene ble nemlig vunnet av store overraskelser. Nettavisens V4-forslag på med innl.pris kr 1 960 satt som støpt og betalte tilbake flotte 14 640 kr. På Eksperten ble det klaff for to andelslag, begge med fire andeler a kr 500.



Kanontreff i V64 på Jägersro torsdag 27. september

Nettavisens galoppeksperter leverte strålende tips til torsdagens V64-omgang på Jägersro. V64-forslaget med innleveringspris på kr 1 944 kr satt klokkerent og betalte tilbake meget flotte 34 304 kr. På Eksperten ble det klaff for tre andelslag med fire andeler a kr 500.

Flott V4-treff på Øvrevoll onsdag 26. september

Også på Øvrevoll onsdag ble det bra klaff, da i V4-spillet. Her innfridde storfavoritten 5 Duca di Como som vår banker i V4-1. Det ble likevel langt fra lettløst. Nettavisens V4-forslag med innl.pris kr 1400 satt dog som støpt og betalte tilbake flotte 7 493 kr.

De to beste løpene på Jägersro søndag finner vi i V4-1 og V5-1. Først møtes Skandinavias beste milere i V4-1. 4 Plata O Plomo, 3 Spitzbergen og 2 Stricker endte nærmest Wonnemond på Bro Park, og vi tror mest på disse tre. Plata O Plomo har imponert voldsomt, men Niels Petersen har god tro på Spitzbergen. Wido Neuroth sender ut 7 Appelina i løpet, en av Skandinavias beste hopper. Men når hun og Mrs Loreen har møtt hingstene, har det vært tøft.

Tre skiller seg litt ut i V4-2

Vi synes trioen 5 A Certain Romance, 10 MyJoker og 11 Amarok er spennende i V4-3. De tre hestene blir neppe favoritt-trioen. Vår trio har møtt bedre hester enn nå, og på de to minste V4-forslagene står vi på disse tre.

I V5-1 har Neuroth duoen 5 Pas de Secrets og 1 Bokan med i løpet. Førstnevnte var enormt bra sist han vant på Jägersro, og innsatsen i Stockholm var også solid. Vårt førstevalg i et litt lite felt.

