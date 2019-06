En kanon spilles banker på Jägersro

Steen Juul kjører en god hest i V4-2. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.;

En ny dag er for tur, og nok en gang skal det kjøres masse travløp. Dagens travdag starter opp med en internasjonal V4-omgang fra Jägersro. 12:20 må bongene være inne. I Sverige kjøres kveldens V64-omgang fra Visby. 19:30 er som vanlig fristen. Her hjemme i Norge er det Momarken som er vertskap for tirsdagens V65-omgang. Det er jackpot med 268 455 ekstra kroner i sekserpotten. Bongene må inn før 18:55 her. Husk at det er jackpot i V75 Bonus (i morgen) og midtsommertrav på Leangen med gulljackpot i V75-spillet på lørdag.

På Färjestad i går ble det for enkelt og V4-utbetalingen endte på 295 kroner. Alle lagene satt jo, men det var ingenting å juble for akkurat. I dag kommer det ut flere ordentlig gode hester på Jägersro. Spesielt gleder vi oss til å se en meget god 4-åring i V4-2.

V4-2: 2 Staro Mcmillan kommer vi til å bruke som banker i V4-spillet. Dette kan faktisk være en av hestene i derbyfinalen senere i år! Dagens løp er billig for denne kommende stjernen. Vi falt tilslutt ned på denne som en banker, men var veldig nære på å doble bongene med 6 Sandsjöns Enzo. Sistnevnte har ikke vist noe voldsomt tegn på starthurtighet og tar seg trolig ikke forbi Staro Mcmillan på startsiden. Da skal løpet være avgjort. Han kvalifiserte seg til travkriteriet i Sverige i fjor. Galopperte da, men leverte en strålende avslutning. Nå sist på Solvalla åpnet han den første runden på 10,1! At en Gocciadoro-traver spurtet den ned bryr vi oss fint lite om. Innsatsen til Staro Mcmillan var meget god, og formen er ypperlig nå. Normalt sett er vinnersjansene i det her løpet veldig store. Han står perfekt inne i i dagens løp og er bedre enn disse konkurrentene. All in!

V4-1: 6 Ferrari River er en meget god traver. De dagene Conrad Lugauer sin springer holder seg til trav blir det som oftest seier. Seieren sist på 10-tallet på Halmstad var meget imponerende. Det var ikke et løp fullt med gode motstandere den dagen, men inntrykket var strålende. Det er dog ingen banker for oss her, da vi er usikre på hesten. Både i Hamburg femte sist og Åby fjerde sist ble det galopp bak bilen. Mens tredje sist og nest sist kom galoppene senere i løpet, men de var relativt dumme begge to. Hesten er vanskelig, men feilfritt står neppe noen i mot han.

7 Staro Leonardo kan få et riktig opplegg her. Skulle favoritten over gå i trav, ligger det an til høyt tempo her. Med Kolgjini i førstespor ser vi for oss en rask første 500-meter. Staro Leonardo fikk et helt feil opplegg nå sist på Solvalla. Bare glem det. Formen tror vi nemlig er veldig fin. Innsatsen på Charlottenlund nest sist var strålende, og han kom i mål med masse krefter spart. Joakim Lövgren har hestene sine i topp orden for tiden, og med et ryggløp kan Staro Leonardo vinne dette løpet som en 12-prosenter!

V4-3: 5 Ibelieveinamerica. Dette er en hest vi liker veldig godt i Nettavisen. Nå har hesten hatt en pause på litt over en måned, men normalt har ikke dette noe å si for formen. 6-åringen har større kapasitet enn mange tror. Innsatsen sist på Åby viser nettop det. Da ble kusk Mathias Alm sittende når andresporet gikk fremover. Ikke nok I den nest siste svingen skulle han tape ytterligere noen lengder. Til tross for dette bare blåste han konkurrentene og komfortabelt. Litt tøffere motstand er det i dag, men hesten er voldsomt god. Med rett reise tror vi vallaken kan blåse alt nok en gang.

V4-4: 7 Adonis Del Ronco. Vi sitter med en følelse at det fort V4-spillet kan ende med en italiensk seier. Innsatsen sist i Italia har vi tatt en titt på. Hesten viste veldig fin hurtighet bak bilen, og var tidlig å finne i rygg leder. Inn mot den siste svingen gikk hesten ut og koblet et veldig enkelt grep om løpet. Det er vanskelig å si hva motstanden var, men hesten vant hvertfall svært enkelt med krefter spart. I tillegg fikk vi se at det var fart i hesten bak bilen. Tidlig tet her? Leder fort rundt om da! Må prøves som førstevalg her.