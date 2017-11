En lunsjomgang med stort potensial

Robert Bergh er aktuell i lunsjomgangen på Åby. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Vi har en helt fantastisk uke foran oss, og de store høydepunktene denne uken skjer på Bjerke. Onsdag er det JACKPOT i V76-spillet, og det ligger hele 1,2 millioner ekstra i sjuerpotten. Lørdag er det INTERNASJONAL V75-omgang på Bjerke, og skulle du ha alenebongen her, ja, da kan du faktisk stikke av med helt enorme 34 millioner!

Når det gjelder dagen i dag så er den meget innholdsrik, og allerede kl.11.10 er det duket for V5-lunsj på Bjerke. Åby byr så på en V4-lunsj kl.12.20. Leangen står for den norske V65-omgangen, og her begynner man som vanlig kl.18.50. Høydepunktet skjer i Mantorp denne mandagen, og kl.19.25 er det duket for en herlig V64-jackpot på nettopp denne banen. Knappe 1,2 millioner ligger ekstra i dagens sekserpott.



Åby står for den svenske lunsjen denne mandagen, og det er en omgang vi virkelig liker. Noen av løpene er veldig åpne, og det skal være et solid potensial i dagens omgang. Sjekk ut følgende:



V4-1 : 9 New Revolution – Innledningsløpet denne mandagen er VIDÅPENT, og her er ikke mange sjanseløse. Vår ide blir bortglemt, men den er betydelig bedre enn raden, og den skal absolutt tas på alvor. Nå sist havnet den på vingel innledningsvis, og ble bakket ned i køen. Fikk aldri sjansen tilslutt, og den satt fast med mye krefter igjen. Kan få det sydd opp fra et nydelig smygspor nå, og med tempo er den vass på speed. OBS!

V4-2 : 13 Floe Teemer – Småskummelt sportrappløp, og ingen skal bli overrasket om det skreller til her. Vår ide går under raderen, og den blir fakta ikke spilt. Vi snakker om en OK hoppe i grunnlaget, og den var ordentlig positiv etter pause sist. Fikk aldri fritt frem nedover oppløpet da, og den kom til mål med krefter igjen. Tredje sist er den dessuten god i nederlaget, og da viser den 13,8 s 1000m. Passes fra et bra spor i en sportrapp.

V4-3 : 2 Aramis Amok – Blir hardt betrodd, og feilfritt dreier dette seg normalt om en vinner. Den var klink overlegen i Lørdagsloppet sist, og den var rett og slett knallbra da. Er meget kjapp ut bak bilen, og her kan det fort bli gratis tet. Motivert favoritt, og også vi tror MYE på denne. 4 Tahays Blue Amber – Er en meget grunnkapabel hoppe som virker å være på vei mot formen. Feilet i angrep sist, men kommer bra tilbake, og vi hadde 09,9 s 400m på klokken. Distansen nå er kun et pluss, og det er denne vi frykter mest mot favoritten.

V4-4 : 10 Brosa AM – Spennende finale, og vi prøver oss med en frekkis. Brosa AM har fått to løp i kroppen etter en lengre pause, og den er MYE bedre enn raden. Den feilet i strid nest sist, mens den nå sist avslutter enormt etter sene luker. Gikk da helpigg over mål, og den fikk et klart pluss i kanten av oss. Trenger naturligvis tempo fra denne utgangsposisjonen, men får den det, ja, da gjør den seg ikke bort. OBS!