En lunsjomgang med stort potensial

Bollnäs byr på en svært spennende lunsjomgang mandag, og dette bør fakta gi bra betalt. Noen av løpene er VIDÅPNE, og vi finner heller ingen banker som vi føler skarpt for. Vi spiller bankerfritt, og skal til lukene med følgende snadder:

V4-1 : 2 Eigelands Spretten – Vi stoler ikke på favoritten, 3 Rutbo Roffe, som har rotet det til for seg på slutten. Vår ide har funnet formen nå, og fikk altså vinne sist. Står spennende til på strek, den får opp en bra kusk, og vi blir overrasket om den ikke dukker opp på foto med slike betingelser. SKAL MED PÅ ALT!

V4-2 : 8 Emilie K. – Har fått to løp i ny regi, men har til gode å imponere. Hadde et bra fjorår, og dette er en hoppe med OK kapasitet. I dag kommer den ut med Magnus Djuse, og det er et kuskepluss som vi liker. Motstanden er dessuten dønn riktig, og dette er en hest som er god nok til å skrelle. Settes helfrekt først.

V4-3 : 10 Quantum Estelle – Her blir naturligvis 7 Adi Gallia hardt betrodd. Det har dog vært en lang sesong, og den var skikkelig sliten i mål sist. Vi prøver å spekulere, og vi gjør det med en hest som ofte er undervurdert. Skuffet oss riktignok sist, men da ble det også feil. Gangen før gikk den enormt etter galopp, mens den tredje sist spurtet meget bra når det løste seg. Er god nok til å vinne et ganske billig løp som dette, og den skal passes!

V4-4 : 3 Ediego – Var bra i nederlaget nest sist, mens det ble galopp sist. Har smellfine betingelser foran seg i dette lunsjløpet, og sjansene burde være store. Er en MOTIVERT favoritt som også vi tror mye på. Plasseres foran 7 Showtimejackflower som har fått løp i kroppen etter at den skiftet regi.