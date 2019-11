En V4-lunsj med potensial

Carl Johan Jepson er aktuell i dagens lunsjomgang. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Sportspills øvrige tirsdagsmeny:

Vi er kommet godt i gang med en ny uke, og det store høydepunktet denne uken skjer på Leangen lørdag. Her er det nemlig GULLJACKPOT I V75-SPILLET, og det betyr altså DOBBEL SJUERPOTT med ca fire millioner ekstra. Kurt Leirvåg kommer tilbake med sine tips til favorittbanen fredag ettermiddag.

Når det gjelder dagen i dag så er det Mantorp som er først ut med sin V4-lunsj, og det til fast tid kl.12.20. Forus står for V65-omgangen kl.18.55, mens det er Solvalla som avrunder med sin V64-omgang kl.19.30.

Lerum med SOLIDE tips i Bergen 14. november! Tok du rygg?

Undertegnede serverte igjen meget bra tips i Bergen, og det ble en herlig opptur i V65 og V5-spillet. V65-bongen på Kr.1 800 og V5-bongen på Kr.1 050 suste altså inn, og her kunne man totalt hente ut flotte Kr.10 663 om man hadde tatt rygg. Nøkkelen for denne oppturen het Lukas (5,7%), og den var i A-gruppen hos oss. Følgende info ble gitt på godbiten:

V65-5 : For de som leter på dypet, ja, de skal se litt opp for 6 Lukas. Har fått tre løp i kroppen etter pause, og var ikke tom i mål etter sene luker sist. Har egentlig fin grunnkapasitet, og skulle favoritten være noe under pari så er fakta ikke Lukas helt ueffen.

Mantorp byr på en jevn, og svært spennende lunsjomgang tirsdag. Dette er en omgang med potensial, og vi skal prøve å felle favorittene! En hest vi gleder oss til å se, er nykommeren til Nurmos i V4-3. Den var fakta ingen favoritt når dette tipset ble lagt ut, og slikt tar vi i mot med takk. Sjekk ut følgende:



V4-1 : 8 Valnes Doris – I innledningsløpet kan det være så enkelt at favoritten, 2 Derby Simoni, bare vinner. Dog har vi ikke latt oss imponere veldig av den i år, og vi prøver derfor å spekulere. Vår ide er et veldig langskudd, men det er et langskudd med superform, og som kan sjokke med flyt. Spurtet gedigent bra i kulissene sist, mens den feilet med alt igjen i en trang situasjon nest sist. Sporet nå trekker naturligvis ned, men med tanke på hvor formsterk den ser ut så gir vi den en sjanse.

V4-2 : 2 Grinnebys Orion – Var bunnsolid etter pause sist, og den tapte ikke med mye da. Er trolig ytterligere forbedret til denne starten, og den kan ikke få bedre betingelser enn dette. Er lynrask fra start, og skulle den greie å hente en lengde/eventuelt få overta av 1 Digital Extreme, ja, da burde fakta dette løpet være over. MÅ BARE PRØVES!

V4-3 : 13 Bourbon Rain – Er en veldig sparsomt startet vallak som i lunsjen debuterer for Timo Nurmos. Nurmos sine hester er alltid KLARE når de blir meldt etter lange opphold, og dette kan fort vise seg å være en klink vinner direkte. Det er nå den skal spilles, for neste gang kan den være oppbrukt. Motstandsmessig ser dette utrolig billig ut, og vi iler til med tipsnikken!

V4-4 : 7 Winnie Blackfire – Er betydelig bedre enn raden, og snart må vel det komme en seier igjen? Spurtet voldsomt nedover oppløpet sist, og kom til mål som fulltanket. Har en god del inne, og den er bedre enn grunnlaget den har på konto. Her er det svært overkommelig i mot, og vi kan ikke gjøre annet enn å plassere den først på ranken.