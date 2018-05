Feite sjanser for Chaves på Klampenborg

Elione Chaves (som her vinner med Dickie Dickens på Øvrevoll 9. mai) har flere solide vinnersjanser til lørdagens V4/V5 på Klampenborg Foto: Roger Svalsrød: Hesteguiden.com

Denne artikkelen er tilrettelagt av Kurt Leirvåg. Tips, analyser og

spilleforslag er utarbeidet av Nettavisens galoppeksperter Birger

Christensen og Morten Olsen.

Lørdagens klare sportslige og spillemessige høydepunkt er naturligvis V75-omgangen på Jarlsberg. Men det skjer mer lørdag og endelig er det klart for at vi nordmenn igjen kan sette våre innsatser til danske løp igjen. Det betyr at det galopp med både V4 og V5 fra Klampenborg galoppbane og lørdag kveld er det også V65 fra Harstad travpark.



SI denne artikkelen skal det heretter handle om lørdagens galoppløp på Klampenborg. Der er det både V4 og V5 på menyen. V4 starter først med spillestopp kl 12.45, mens V5-løpene som inneholder de to siste V4-avdelingene har spillestopp kl 13.40.

Spennende import

I morgen starter det en hest på Klampenborg, som kommer til å bli imøtesett med enorm interesse. Faren heter Frankel, gikk ubeseiret gjennom karrieren og var for noen år siden ranket som verdens beste hest. Navnet på nykommeren heter 4 Learn By Heart i V4-2, og trener Bent Olsen sier at 2000 Guineas på Øvrevoll 28. juni er det første store målet. Men alt er siktet inn mot Norsk Derby 27. august. Ingen dansktrent hest har vunnet Norsk Derby siden 1992, og det er Bent Olsens store drøm. Learn By Heart bør selvsagt vinne lørdag og vi bankerspiller hesten på det minste V4-forslaget. Dog velger vi å ta med med 3 Titchy Digits på de større V4-forslagene. Vant i England i fjor og slo gode hester i årsdebuten for tre uker siden.

Tre hester i V4-1

I tillegg velger vi å satse på en trio i V4-1 med 3 Alberone som vår favoritt. De to siste avdelingene er vidåpne, og særlig sliter vi med å løse V4-3, som også er V5-1. Her helgarderer vi på samtlige V4-forslag.

Vidåpen V5

Mens V4 virker overkommelig, er V5 en skikkelig nøtt. Vi finner ikke noe som likner på en banker, og vi har prøvd å låse V5-2 og V5-3 på tre hester.

