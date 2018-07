Flere frekke objekter i lunsjen

Thomas Mjøen og Kashmir. Tirsdag kommer de ut i V4-4. Foto Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

Oviken sparker i gang tirsdagen med V4-lunsj kl.12.20. Deretter skal vi til Stavanger, og Forus. Her begynner V65-1 kl.18.55. Sist ut denne tirsdagen er Solvalla, og her er man i gang kl.19.30.



Under JACKPOTOMGANGEN til Rättvik denne mandagen satt igjen tipsene meget bra. Järvsö Jomar innfridde som dagens banker, mens både Aventador S.F. (2-valg) samt Ajlexes Cubano (2-valg) innfridde som deilige tipsenere i DD-SPILLET! V64-bongen på Kr.900 satt som spikret, og betalte ut meget fine Kr.6 305,-.



Det ble servert knallsterke tips i lunsjen denne mandagen, og det minste forslaget på Kr.192 betalte ut fine Kr.1 315,-. Frekkisen Livi Joy (14,5%), og sjokket Smokey Herman (7,1%) stod begge først på ranken. Fikk du med følgende info på Smokey Herman?

V4-1 : 9 Smokey Herman – Blir ikke helt tatt på alvor i innledningsløpet, og når vi la ut tipset hadde den kun 5,2% av innsatsene på seg. Vær dog OBS på at dette er en traver på vei mot formen, og nå sist spurtet den sylvasst nedover det lange oppløpet på Axevalla (10,6 s 400m). Står spennende til denne mandagen, og får den bare litt tempo på forestillingen, ja, da har den form til å overraske. MÅ MED PÅ ALT!

Tipsene satt altså knallbra i lunsjen mandag, og vi håper å følge dette opp i dagens V4-lunsj fra Oviken. Her skal vi prøve å felle dagens tyngste favoritt, og vi anbefaler deg å ta rygg på følgende:



V4-1 : 10 Bionicle Man – Er i superform, og den skal opplagt passes i innledningen. Nå sist gikk den helt enormt mellom to galopper, og den hadde gått en lav 14-tid uten den siste galoppen. Gangen før blir den sjenert til galopp i den siste svingen, og den hadde da gått en 13-tid uten galoppen. Tredje sist lekte den seg til seier fra fjerde utvendig, og den viste da at den likte seg på banen i Oviken. SPILLES!

V4-2 : 6 Optandsfröken – Holder en veldig fin form, og den var klart bra bak Bjönnum Fröya sist. Her piler normalt vårt drag til tet, og da kan det fort gå som det gjorde tredje sist. Dundret da til tet, åpnet første 1000m på 27,5, og vant sikkert. Leverer den noe slikt her skal de andre få kjørt seg. SPILLES!

V4-3 : 3 Lady Ann Lane – Er BETYDELIG bedre enn raden, og en seier må da være rett rundt hjørnet? Satt bom fast som helt ubrukt sist, mens den heller aldri fikk sjansen nest sist. Er LYNRASK fra start, og prikker bare kusken starten så bærer det fort til tet. Trenger ikke å bli veldig enkel å fange på en bane som Oviken, og den er litt spennende mot den store favoritten. OBS!

V4-4 : 1 Minessa – Gikk klart bra i det første heatet sist, og den var ikke veldig langt bak 5 Kashmir i mål da. I finalen ble det galopp i en noe trang situasjon runden igjen. Står innbydende til nå, den får opp offensive Ove A. Lindqvist, og er bare Minessa på hugget denne dagen, ja, da er den fakta ikke så verst. Prøves som en mulig skrell i et ganske jevnt/fint løp.