Flott galoppsøndag på Bro Park

Stureplan (som her vinner et storløp under Øvrevolls Derbysøndag i fjor sammen med Per-Anders Gråberg) blir favoritt i V4-1 på Bro Park søndag. Foto: Anders Kongsrud: Hesteguiden.com

Det er en innholdsrik søndag vi har foran oss på hestefronten søndag. Det er galopp og Bro Park som innleder med både V4 og V5 på menyen. Deretter overtar Ørebro med internasjonal V75, mens Jarlsberg byr på flott V65-omgang søndag kveld.



Jevne oppgjør i V4

V4-spillet er ingen lett rebus på Bro Park. V4-1 er et løp for hester opp mot eliten, hvor 7 Stureplan trolig blir favoritt. Er meldt i storløpet Pramms Memorial om en måned. Må vinne lett søndag for å ha noe å gjøre der. Vi mener det er flere gode i mot nå, og vi er ikke sikre på ham i årsdebuten og spiller fem hester på de tre største V4-forslagene her på Nettavisen.

V4-2 er et amatørløp hvor de firbentes form skifter mer enn et sagblad med store tenner. Vi anbefaler best mulig gardering og helgarderer på de to største V4-forslagene, men setter 6 Tea Biscuit som vår knepne favoritt.

I V4-3/DD-1 blir 6 Wiltons favoritt. Men han bærer toppvekt, og det er et tøft selskap. Vi føler oss sikre på at dette feltet inneholder hester som kommer til å befinne seg i treårseliten i år. Men hvem som blir best, er ikke så lett å si. Uansett blir 6 Wiltons vår DD-banker søndag.



To hester skiller seg litt ut i V4-4 (som også er V5-1). 4 Bourbon Bay og 3 Tiny Tom vant begge for en uke siden, og de har ikke fått tillegg for seieren. Vi står på disse to på de to minste V4-forslagene, men på de to største V4-forslagene tar vi også med 8 Franciskus. Vi tror sprint er den beste distansen, for han har mye fart i kroppen.

City Bridge en vinner i V5-4?

Det nærmeste vi kommer en alenestrek i V5-spillet på Bro Park, er 8 City Bridge i V5-4. Hun årsdebuterte med en flott annenplass bak en sterk vinner. Løp i kroppen er neppe noe minus, men det er flere urutinerte hester som kan ha mye talent. 8 City Bridge bankerspilles på de to minste V5-forslagene.

Andre med god sjanse er araberen 6 Lets Do It i V5-5, samt 7 Ella Fizz i V5-2. Det er imidlertid en tid på året hvor hester etter en lang vinter blomstrer ut. V5-1 er nevnt under V4-4, mens V5-3 bør strekes godt. Disse hestene presterer for ujevnt til at vi tør å stole på dem.