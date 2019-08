Flott lørdagsgalopp på Klampenborg

Jan Erik Neuroth (her på Nouvelle Lune på Øvrevoll) er på plass på Klampenborg lørdag og har flere fine vinnersjanser. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Denne artikkelen er tilrettelagt av Kurt Leirvåg. Tips, analyser og

spilleforslag er utarbeidet av Nettavisens galoppeksperter Birger

Christensen og Morten Olsen.

Det er naturligvis V75-omgangen på Bergen travpark som er lørdagens klare høydepunkt både spillemessig og sportslig. Men det skjer naturligvis flere ting. Klampenborg har lagt bak seg en meget vellykket galopphelg med dansk derby som hovedattraksjonen, og lørdag er Danmarks storstue innen galopp i gang igjen. Som vanlig er det både V4 og V5 på menyen.

Men i denne artikkelen skal det heretter handle om Klampenborg og galopp.



Men i denne artikkelen skal det heretter handle om Klampenborg og galopp. V4 er først ut med spillestopp kl 12.45, mens V5-spillet som innledes i V4-3 har spillestopp kl 13.35.

Ny flott V4-klaff søndag

Det ble nye flotte fremganger under søndagens storløpsdag på Klampenborg. I V4-spillet ble det fullklaff for våre galopperksperters spilleforslag med innl.pris på 432. Utbetalingen i V4-spillet ble pene 3 511 kr.

Krevende V4 - litt enklere V5

Lørdagens løp på Klampenborg starter med en åpen V4-omgang. Et jevnt toårsløp følges av tre løp for den lavere klassen. De tre hestene som har startet har alle gjort det skarpt, men det er også lovende rapporter om de tre debutantene til Bent Olsen. Vi har valgt å gå tynt V4-3, hvor duoen 8 Saw Box Carlras og 5 Sun of a Gun har vist god form i det siste. Mange av utfordrerne har vært svake i sommer, og i en åpen omgang spiller vi dobbeltbanker i V4-3 på tre av fire V4-forslag. I V4-4/V5-1 kommer de aller svakeste hestene ut, og der dukker det svært ofte opp uventede vinnere i totoen. Vi tar med alle 12 hestene i dette løpet på de større V4 og V5-forslagene.

V5-1 og V5-2 er de samme løpene som V4-3 og V4-4. Men vi synes de tre siste løpene i V5 er litt mer lettløste. 2 Coat of Arms i V5-5 har 15 kilo å gå på i forhold til konkurrentene og må rett og slett være syk for å tape. Og det kan vi ikke gå ut fra når de stiller til start. 2 Coat of Arms blir således vår klare V5-banker.



