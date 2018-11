Flott lunsj i Sverige

Ulf Ohlsson er aktuell i dagens V4-omgang. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Sportspills øvrige torsdagsmeny:

V5/V4 Øvrevoll: Årets siste løpsdag på Øvrevoll

Oddstips 1: Djurgården må unnvære sin viktigste spiller

Oddstips 2: Formlaget spilles til strålende odds

Lykkespill: Nå kan du kjøpe Flax-julekalenderne på nett

Det blir både trav og galopp i det som er en svært innholdsrik torsdag. Bergsåker er først i gang med sin V4-lunsj kl.12.20. Deretter skal vi til Bjerke, og her begynner V5-lunsjen kl.13.40. Øvrevoll fikser ettermiddagen med både en V5 + V4-omgang. Moroa på galoppen starter kl.16.15. Bergen står så for den norske V65-omgangen kl.18.55, før Åby avrunder torsdagen med sin V64-omgang kl.19.30. På Åby denne torsdagen er det JACKPOT, og det ligger hele Kr.1 033 509 ekstra i sekserpotten.



Siste info suksess på Bjerke 21. november - Kr.3 380 ble til Kr.102 934!

Petter Kristiansen kom dessverre ikke i mål på sine spilleforslag på Nettavisen, men på Eksperten ble det stjernetreff for to av hans andelslag "SisteSuperV76MedPetter". De hadde begge med innleveringspris på Kr.3 380 (fire andeler a Kr.850), og kupongene inneholdt sju rette + 22 seksere. Disse betalte ut formidable Kr.102 934 hver seg.



PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Bergsåker disker opp med en enormt fin lunsjomgang i V4-spillet torsdag. Vi skal prøve å felle flere av dagens favoritter, og her er det bare å ta rygg på følgende snadder:



V4-1 : 7 Zitor – Er en BRENNKVIKK sprinter, og på fart er den best. Er LYNRASK fra start, og kommer den seg foran uten at det koster for mye, ja, da må mulighetene være fine. Vår klare ide. Vi tar dog med noen hester i innledningsløpet da det finnes flere interessante med her. 9 Nordby Hugin er en av disse. Kommer ut etter et lengre avbrekk, men på ren kapasitet er denne såpass god at den ikke skal undervurderes. På vår bong er den derfor tidlig.

V4-2 : 8 So Nobel Gede – Er egentlig ikke så verst, den har bitvis vært matchet i tøffere omgivelser enn dette, og får bare kusken klaff på styringen i dette amatørløpet, ja, da burde den faktisk dukke opp på foto. Gikk litt på det jevne sist, mens den var klart godkjent i tøffe omgivelser nest sist, og den satt fast i tøffe omgivelser tredje sist. Her er den dønn riktig ute når det gjelder motstand, og som for lite spilt er vi på vakt. MÅ MED PÅ ALT!

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

V4-3 : 4 Weekend Fun – Var tilbake på sitt beste på Leangen sist, og den imponerte til seier da. Dette er en SUPERBRA 4-åring som har vært matchet i tøffe omgivelser, og skulle den komme seg gratis foran her er dette løpet over. Kan dog risikere svar fra innvendige 1 Sugar Daddy, og det er hovedgrunnen til at vi ikke går ALL IN. Vi dobler nemlig bongen med nevnte hest. PS. 8 Nobel Amok – Har gått 16/2600m i jobb før dette løpet, og rapportene er fine. Har dog fungert elendig to ganger på rappen, og den må vise litt form igjen før den kommer på vår bong.

V4-4 : 9 Magic Allybis – Har fått to løp i kroppen etter pause, og den var knallgod til seier sist. Bare dundret på, trykket seg til tet vel runden igjen, og vant enkelt. Gikk 14,1/2140ma, og da var banen ikke optimal… Kan ventes ytterligere forbedret til denne oppgaven, den tåler å bli brukt, og vi iler til med tipsnikken.