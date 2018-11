Flott V4-lunsj fra Sverige

Ulf Eriksson er aktuell i dagens lunsjomgang. Roger Svalsr¿d_hesteguiden.com

Sportspills øvrige torsdagsmeny:

V5/V4 Øvrevoll: Suksessen fortsetter for Carlos Lopez

Tippetips: Midtukekupongen med Slovenia - Norge

Lykkespill: Nå kan du kjøpe Flax-julekalenderne på nett

Torsdag blir det både trav og galopp, og her er det svært mye å glede seg til. Bollnäs er først ut med sin V4-lunsj kl.12.20. Deretter skal vi til Tønsberg, og da er det naturligvis Jarlsberg det skal dreie seg om. Her begynner V5-1 kl.13.40. Øvrevoll fikser ettermiddagen med både en V5 + V4-omgang på galoppen. Her er man i gang kl.16.15. Bergen byr så på en herlig V65-omgang kl.18.55, før vi avrunder torsdagen på Åby med deres V64-omgang kl.19.30.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Bollnäs byr på en klart spennende V4-lunsjomgang uten de helt soleklare bankeralternativene torsdag. Våre litt større bonger er uten banker, og de inneholder flere mulige godbiter. Gå ikke glipp av følgende:



V4-1 : 2 Avid Frontline – Var fin etter pause sist, og den ble sittende bom fast med litt krefter igjen. Er normalt ytterligere forbedret med det løpet i kroppen, den står nydelig til på strek, og går alt riktig for seg så skal mulighetene være ordentlig fine. Er en banker for de frekke.

V4-2 : 9 Magica De Hex – Helskummelt løp hvor vi bruker en del hester. Best er imidlertid vår ide som kommer ut etter et lengre avbrekk, og som dessuten debuterer for sin nye trener Rauno Pöllänen. Er det i nærheten av noen form på denne, ja, da skal sjansene være store mot en særdeles billig gjeng. Settes først, men vi vil gjerne se den i noen løp før vi lar den stå alene.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

V4-3 : 2 Skaffer Adrian – Spennende kaldblodsløp hvor vi skal prøve å felle favoritten, 11 Harry Växus. Draget vårt kom ut etter pause sist, men da i monte, og det er tydelig noe den ikke er glad i. Det ble nemlig galopp igjen under sal. Har vært bra med vogn, den er over middels fra start med auto, og den kan ikke få et bedre løp enn dette. Vi tror på en TOPP mulighet om den leverer som den skal, og roper et stort varsko!

V4-4 : 7 Valeur – Er med garanti en av de beste på ren kapasitet i finalen, og nå som den dukker opp i relativt overkommelige omgivelser skal den passes. Det ble feil for den sist, mens den var helt grei i steintøffe omgivelser nest sist. Duger svært godt her om det bare klaffer litt på veien, og vi iler til med tipsnikken i et ellers veldig jevnt oppgjør.