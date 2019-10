Flott V4-omgang fra Sverige

Ulf Ohlsson og Järvsöodin. Tirsdag kommer de ut på Romme. Foto Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

Lerums lille V5-BONG på Kr.168 betalte ut Kr.12 322 i Harstad 26. oktober!

Det ble servert helt fantastiske tips i V5-spillet til Harstad lørdagskveld, og ALT av bonger satt i V5-spillet! Den MINSTE bongen til kun Kr.168 betalte ut STORFINE Kr.12 322,-. Stjernesmellen Camillo (4,3%) var med på kun to hester på den lille bongen, og følgende info ble gitt:

5 Camilio (V65-5) – Er egentlig god nok i massevis, og hadde vært HET med form. Nå er formen usikker, og den er derfor kun en liten gardering.

Lerums SJOKKVINNER sørget for luketømming i V4-spillet 25. oktober!

8-valget Simb Triumph (V4-4) stod først på ranken, og solid info ble gitt. Den LILLE V4-bongen til Kr.160 satt som spikret, og betalte ut fine Kr.1 152,-. Tok du rygg på følgende info til Kalmar fredag?

12 Simb Triumph (V4-4) – Er VELDIG bra, men blir likevel kraftig undervurdert i finalen. Sporet på en kjapp sprint trekker naturligvis ned, men motstanden er billig, og med tempo blir vårt drag skummel for noen og enhver. Så meget fin ut etter pause sist, og kom til mål med krefter igjen da. Kan blåse alt med tempo, og vi velger å varsle skarpt for denne bortglemte ideen.

Lerum med ny V4-fest - Kr.216 ble til Kr.4 168!

Alt av V4-bonger satt til Gävle 24. oktober, og den minste bongen på Kr.216 betalte altså ut Kr.4 168,- Nordsjø Odin kunne naturligvis ikke tape, og når godbiten, Lome Brage (3-valg), innfridde i finalen, ja, da ble det særdeles enkelt!



Lerum med LUNSJFEST på Axevalla 22. oktober!

V4-tipsene satt som spikret i lunsjen, og den MINSTE BONGEN på Kr.240 betalte ut meget fine Kr.3 466,-. Global Wonderland innfridde som en banker av stål!

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen



Det er BRA kvalitet på løpene i dagens lunsjomgang fra Sverige. Både 1 Final Dream og 5 Järvsöodin hører egentlig hjemme i V75, men blir her plukket ut i vanlige lunsjløp. Våre litt større bonger er uten banker, og vi skal til lukene med følgende på Romme:



V4-1 : 1 Creator Scoop – Ble egentlig for PIGG etter pause sist, og den brukte unødvendig med krefter underveis. Fullførte likevel solid, og holdt altså unna. Er normalt minst like god nå, og får bare Ulf Ohlsson den litt roligere underveis så blir den ikke enkel å fange. Ulf Ohlsson opp er dessuten et enormt kuskepluss. Må med på alt, og vi setter den frekt først.

V4-2 : 1 Final Dream – Går denne optimalt i lunsjen, ja, da er det normalt ikke snakk om saken. Har dessuten vært strålende de siste gangene, og formen virker å være knallgod. Vi husker dog at man i et lunsjløp tidligere i år (10.5) hadde på sko, og da er dette en hest som er BETYDELIG dårligere. Plasseres først, men vi tør ikke å gå ALL IN før vi vet hvilken balanse den kommer ut med.

V4-3 : 5 Järvsöodin – Var BRENNGOD i V75’en sist, og den bare jogget rundt feltet på en imponerende måte da. Er den beste hesten i feltet, og leverer den noe tilsvarende her, ja, da er sjansene GODE. 8 Guli Rubin – Har fått to løp i kroppen etter pause, og den er veldig pågang. Oskar J opp er interessant, og skulle favoritten ikke være helt på topp så er Guli Rubin HELAKTUELL. OBS!

V4-4 : 1 A Question Bi – Spurtet klart bra sist, og kom til mål på en fin tid. Går nok ned mot 15,0 på distansen, og da leder den dette svært lenge. Med tanke på at favoritten står i et trangt spor på tillegget så er det litt interessant å spekulere, og vi roper et varsko for dette frekke objektet!