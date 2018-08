Flott V4-omgang til lunsj

Carl Johan Jepson er aktuell i dagens V4-lunsj fra Sverige. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Vi går inn i den siste uken av august, og dette er den viktigste uken for de som eier en 3-åring, eller 4-åring. Mandag, tirsdag, og onsdag skal det nemlig kjøres forsøk til de klassiske løpene. Våre beste unghester skal ut, og dette er som vanlig et stort høydepunkt hvert år.

Når det gjelder dagen i dag så starter vi opp med en veldig tidlig lunsj på Jarlsberg, og her starter V5-1 kl.11.10. Deretter skal vi til Sverige, og V4-lunsjen fra Åmål er i gang kl.12.20. Bjerke står for den norske V65-omgangen, og løpene på vår hovedbane begynner kl.18.55. Halmstad er sist ut, og V64-1 starter kl.19.30. Her er det også en liten V64-jackpot med 469 217 ekstra i sekserpotten.



Åmål innleder uken fra Sverige, og det gjør de med en meget fin V4-lunsjomgang. De helt klare bankerkandidatene finnes ikke, og her skal det ikke mye til før utbetalingen skyter i været. Vi jakter med følgende snadder:



V4-1 : 11 Conrads Wilhelm – Er den helt overlegent beste hesten i innledningsløpet, og over 2920mv skal noen og enhver få slite med å holde unna. Vi likte den nemlig skarpt etter pause sist, og den spurtet skikkelig bra i kulissene på en alt annet enn bra bane da. Den blåseren har nok gjort godt, og vår klare ide vil nok være enda bedre nå. Runder til seier?

V4-2 : 12 Alfredo Di Stefano – Er i en helt fantastisk form, og den kan runde alt selv fra et elendig spor. Nå sist feilet den fra seg en tid på ca 12,5/1640ma. Nest sist vant den enkelt, mens den tredje sist satt bom fast med absolutt alt igjen. Sporet er i mot, men motstanden er klart overkommelig, og den kan opplagt overraske med litt flyt på veien.

V4-3 : 11 Varano Bi – Har vært veldig bra etter pause, og sist ble det enkelt fra tet. Bakspor på en bane som Åmål er naturligvis aldri optimalt, men på ren kapasitet er denne såpass bra at den har en fin sjanse til å senke alt. Jepson er tilbake i «jollen», og det er et klart pluss. TAS MED PÅ ALT!

V4-4 : 6 Elma’s Rose – Flott finale med flere formsterke hester. Draget vårt blir ikke tatt helt på alvor, og når vi la ut tipset hadde den 5,4% av innsatsene på seg. Vær dog OBS på at Elma’s Rose er ekstremt formtoppet, den er bedre enn raden, og sist spurtet den SYLVASST nedover oppløpet (10 s 400m). Hadde full fart over mål, og den hadde vunnet det løpet med litt bedre flyt. MÅ PASSES NÅ!