Flott V4-omgang til lunsj

Erik Lindegrens seiersgest med Francais du Gull. Mandag kommer de ut i V4-1. _Foto: Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Tiden flyr avgårde, og en ny meget spennende trav og galopp-uke venter. Bergen Travpark står for V75-omgangen denne uken, og det vrimler av topphester i det som er Bergen Travparks største kjøring for året. Solvalla byr på en EKSTRA V75-omgang dagen etter, og her skal det kjøres forsøk til Breeders' Crown.

Når det gjelder dagen i dag så er det Visby som er først ut, og her begynner V4-1 kl.12.20. Drammen står for kveldens V65-omgang, og her er man i gang kl.18.55. Halmstad står for det STORE HØYDEPUNKTET, og det er altså en saftig V64-jackpot denne kvelden. Over 1,2 millioner ligger ekstra i sekserpotten, og løpene starter kl.19.30.

Her skal det dreie seg om Visby, og vi skal hente lunsjcashen med følgende snadder:



V4-1 : 6 Francais Du Gull – Blir dagens STORE V4-FAVORITT, og den har også en veldig riktig oppgave foran seg. Blir sluppet til tet av stallkompis 2 Orakel Face, og siden er vel dette løpet kjørt? Har stortsett blitt matchet i betydelig tøffere omgivelser enn dette, og den kan ikke få en enklere oppgave. Motivert storfavoritt. Har dog ikke vunnet løp siden 2015, og det er klart at den samme fightergløden er ikke der lengre. Vi tar derfor med grunnkapable 2 Orakel Face som vil sitte klistret i ryggen på stallkompisen, og som har kapasitet/fart til å overraske når lukene kommer på oppløpet.

V4-2 : 11 Al’s Orlando Boy – Var meget bra etter pause sist, og vi likte det vi fikk se da. Blåste til tet, men slapp til storfavoritten Lövdala Principito ca 1500m fra mål. Kom seg så ut på oppløpet, plukket ned storfavoritten, men ble selv speedet ned oppunder mål. Er normalt ytterligere forbedret med det løpet i kroppen, den blir ENORMT kuskeplusset med Claes Sjöström, og fra et perfekt spor ser dette veldig riktig ut. BANKES PÅ DEN LILLE V4-BONGEN.

V4-3 : 2 She’s My Secret – Feilfritt = seier? Har tidligere ikke vært spesielt glad i voltestart, og det er en overhengende fare for galopp direkte. Skulle den dog trampe avgårde i rett gangart, ja, da tror vi ikke den taper. Nå sist ble den sittende bom fast med vinnerkrefter, og da stod den altså likte med mer spilte 7 Rossa Regina… She’s My Secret kan ikke få en bedre oppgave enn dette, og selv med galopprisiko fra start må vi bare prøve oss.

V4-4 : 2 Isi Band – Har en fryktinngytende form, og bankes på DD. Nå sist fikk den en blytung innledning før det ble rygg leder. Ble så hindret, men fullførte uansett klart bra. Nest sist stod den helt feil inne i et tøft hoppeløp, og spurtet da strålende i kulissene. Har en EKSTREMT fin oppgave foran seg i finalen, og sjansene skal være store. Motivert favoritt!