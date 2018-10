Flott V4-omgang til lunsj

Sofie Adolfsson er aktuell i dagens V4-omgang. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

En virkelig PANGDAG venter for vi som liker å spille på trav og galopp-løp, og her er det MYE å glede seg til. Mantorp er først ut, og her begynner V4-1 kl.12.20. Deretter blir det også lunsj fra Leangen, og V5-1 starter kl.13.40. Øvrevoll byr så på ettermiddagsgalopp med start kl.16.15, og her blir det både V4 + V5. Klosterskogen disker opp med en herlig V65-omgang kl.18.55, og det er JACKPOT i kveldens omgang. Det betyr at det ligger 373 240 ekstra i sekserpotten. Gävle er sist ut denne torsdagen, og her er det DOBBEL V64-JACKPOT med helt enorme 3,9 millioner ekstra i sekserpotten. Jackpotomgangen starter kl.19.30.

Her skal det dreie seg om Mantorp, og vi kan by på følgende til dagens lunsjomgang:



V4-1 : 8 Laza Magic – Har virket helt uslagbar i monte, og den har altså kammet med seg fire strake seire. Nå er det autodebut i monte, men det går normalt veldig fint. Motstanden blir naturligvis tøffere, men dette er uansett en veldig motivert favoritt som også vi tror mye på.

V4-2 : 1 Rianna Trot – Kom ut etter en liten pause sist, og den var ordentlig positiv direkte. Var da toer bak gode Call Me Brodda. Har normalt gått ytterligere frem med det løpet i kroppen, den står spennende til, og blir den bare ikke fast burde den duge godt. TAS MED PÅ ALT!

V4-3 : 4 Choco Garline – Kom ut i ny regi, og etter et lengre avbrekk sist. Var positiv direkte, og den ble altså sittende bom fast med krefter igjen. Tredje sist slo den en såpass bra hest som Hachiko De Veluwe, og det er snakk om en traver med bra grunnkapasitet. Står fint til nå, og den skal passes. Tas med på alt!

V4-4 : 5 Global Viscount – Står med to strake, og dette er en 3-åring som utvikler seg riktig. Har hatt null problemer med trange spor de to siste gangene, og den virker veldig stabil for tiden. Skulle den komme seg tidlig foran så er det snakk om en STOR sjanse, men får den svar kan den være i trøbbel. Motivert favoritt, men vi stoler ikke helt på den enda.