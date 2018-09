Flotte norske vinnersjanser på Bro Park

Beau Nuage og Jan Erik Neuroth er Nettavisens favoritt i V4-4 på Bro Park tirsdag kveld. Foto: Roger Svalsrød: Hesteguiden.com

Denne artikkelen er tilrettelagt av Kurt Leirvåg. Tips, analyser og

spilleforslag er utarbeidet av Nettavisens galoppeksperter Birger

Christensen og Morten Olsen.

Vi er vel i gang med en meget spennende uke, og til helgen er det klart for superhelg på Bjerke. Lørdag er det finaleløp og Gulljackpot i V75, mens søndagen byr på klasseløpsfinalene og internasjonal V75. Ellers byr uken på stor V76-jackpot på Bjerke onsdag med hele 979 072 kr ekstra i sjuerpotten. Tirsdag er det V64-jackpot på Solvalla med hele 1 384 459 SEK ekstra i sekserpotten. Tirsdagen byr ellers på V4-lunsj fra Kalmar og V65 fra Forus her hjemme. I tillegg er det galoppkveld på Bro Park med både V4 og V5 på menyen.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Det er veldig fine løp på Bro Park tirsdag kveld. Det er en rekke storløp, og flere store muligheter for de norske hestene.

V4 (løp 1 til løp 4)har spillestopp kl 17.30

V5 (løp 5 til 9) har spillestopp kl 19.15

I V4 er det også gode sjanser for de norske. I V4-1 er det kun fire hester. I fjor var 3 Giuseppe Piazzi og 2 Eye in the Sky Skandinavias to beste eldre hester. Men skader har satt begge tilbake. Vi tror form slår klasse, men i så små felt velger vi å ta med alle fire startende da det er alltid vanskelig å lese hvordan løp med så få hester vil forløpe.

Ellers vant 2 Tertian SM for sprintere i fjor, men i år tror vi det kan bli tøft å slå 5 Kashgar med flott form. Disse starter i V4-3, der vi også markerer for 7 Houston Heat på de mellomstore V4-forslagene. 5 Kashgar bankerspilles på det aller minste.

Klar V5-banker fra Norge

I V5-4 stiller den danske Derbyvinneren 9 Master Bloom til start. Han trenes av Cathrine Erichsen og skal bare vinne mot disse motstanderne. Klar V5-banker for oss.



I V5-1 har vi stor tro på 10 Ramone, som var utrolig god på den norske Derbydagen. Syv lengder hadde den Niels Petersen-trente hoppa ned til stallkameraten 4 Shenanigans. Vi tror mye på 10 Ramone og spiller også denne banker i V5-spillet på de tre minste V5-forslagene, men tar med 4 Shenanigans på det største V5-forslaget.