Flotte sjanser for Jan-Erik Neuroth på Klampenborg

Jan Erik Neuroth (her på den gode hoppa Dardenne under et løp på Øvrevoll) er på plass på Klampenborg lørdag og har flotte vinnersjanser i V4-spillet. Foto: Roger Svalsrød: Hesteguiden.com

Denne artikkelen er tilrettelagt av Kurt Leirvåg. Tips, analyser og

spilleforslag er utarbeidet av Nettavisens galoppeksperter Birger

Christensen og Morten Olsen.

Det er naturligvis V75-omgangen på Biri med kun kaldblodsløp som er lørdagens største sportslige og spillemessige høyepunkt. Det skal avvikles en rekke storløp på Biri og førstepremien er på 125 000 kr eller mer i hele seks av de sju V75-løpene. Men det skjer mer lørdag. Som vanlig er det galopp fra Klampenborg til lunsj med både V4 og V5, og lørdag kveld er det V65 fra Harstad. Og sist, men ikke minst er det også VM for travhester fra Yonkers i USA. Det løpet går av stabelen ca kl 21 norsk tid.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

I denne artikkelen skal vi dog konsentrere oss om galoppløpene på Klampenborg. Her starter V4 først med spillestopp kl 12.45, mens V5-spillet som innledes i V4-4 har spillestopp kl 14.00.

Gode toåringer på Klampenborg

V4-1 og V5-3 er to riktig fine toårsløp på Klampenborg lørdag. I V4-1 blir nok duoen 3 Starlight Runner og 4 My Little Sister mest betrodd. Begge har møtt de beste i årgangen uten å vinne, men har likevel gjort det bra. Vi spiller kun disse to på de to minste V4-forslagene. Dog har trenerne Søren Jensen og Bent Olsen høye tanker om 5 Mancini og 6 Khal Drogo. Førstnevnte får veldig pene ord av Jensen, men må være mye forbedret for å slå favorittduoen. Vi tar med begge disse på de to største V4-forslagene i V4-1.

Dobbeltbanker i V5-3

Også i V5-3 har en favorittduo stor tillit. 2 New Target og 3 Admirality Law har begge imponert, og de står alene på samtlige V5-forslag.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen





Dobbeltbanker også i V5-5

Vi har ingen klar V5-banker lørdag, men denne gang er det langt mindre størrelse enn vanlig på feltene. Vi var inne på 3 Not Today i V5-finalen, som har vunnet alle de korte sprintene over 650 meter. Vi gir litt plass til 2 Lads Order. Har vist stor fart, og han kan utfordre den klare favoritten. Ergo spiller vi dobbeltbanker også i V5-5.