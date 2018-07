Formkusk med spennende sjanser i lunsjen

Carl Johan Jepson er aktuell i dagens V4-omgang. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Mandagen er som vanlig svært innholdsrik for vi som elsker å spille på hester, og allerede kl.11.10 venter det en fransk lunsj på Bjerke. Klokken 12.20 skal vi til Göteborg, og Åby. Leangen byr så på en FYLDIG meny med både V4/V65/V5, og løpene på Leangen er i gang kl.18.10. Dagens høydepunkt skjer imidlertid på Rättvik. Her er det nemlig JACKPOT i V64-spillet, og det ligger over 1,6 millioner ekstra i sekserpotten. V64-1 begynner kl.19.30.



Lerum med siste info V75-suksess på Sørlandet 21. juli!

Valle Mattis var vår hovedbaker på Sørlandet lørdag, men den ble dessverre kun toer bak Garli Moe Garlin. På siste info bongene våre ble det imidlertid suksess, og samtlige siste info bonger (29 bonger) suste inn. Nesten alle bonger kostet fra Kr.1 000 til Kr.2 000, og disse betalte ut fra Kr.5 535 til Kr.5 625,-.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Åby åpner uken fra Sverige, og det gjør de med en flott lunsjomgang. Fire jevne løp, OK kvalitet, og dette kan fort gi meget bra betalt. Vi skal til lukene med følgende snadder:



V4-1 : 9 Smokey Herman – Blir ikke helt tatt på alvor i innledningsløpet, og når vi la ut tipset hadde den kun 5,2% av innsatsene på seg. Vær dog OBS på at dette er en traver på vei mot formen, og nå sist spurtet den sylvasst nedover det lange oppløpet på Axevalla (10,6 s 400m). Står spennende til denne mandagen, og får den bare litt tempo på forestillingen, ja, da har den form til å overraske. MÅ MED PÅ ALT!

V4-2 : 5 Domingo Frei – Ble tatt bort nest sist, og den var ikke tom over mål i kulissene da. Nå sist var den klink overlegen, og 15,7/2100ma i Arvika er fakta ganske fort. Fortsetter den utviklingen så er den ikke borte i et ganske billig løp. Settes knepent først.

V4-3 : 11 Livi Joy – Er i toppform, og den blir skummel med klaff her. Havnet utvendig leder på en elendig bane nest sist, var med i en slags strid, men feilet seg altså bort mot oppløpet. Nå sist var den ute i et «showløp», og det ser vi bare helt bort fra. Er veldig giftig om den bare får litt tempo på forestillingen, og den burde dukke opp helt der foran i et løp som dette. OBS!

V4-4 : 4 Enjoy Day – Gjorde et meget bra comeback sist, og den var en god treer bak kapable hester som Cash Simoni/Einstein Sisu. Har normalt gått en del frem med det løpet i kroppen, den står i et bra spor, og her kan det fort bli tidlig tet. Motivert favoritt, men vi vil gjerne se den i et løp til før vi går ALL IN.