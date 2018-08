Frekke objekter til lunsj

Claes Sjöström er aktuell i dagens V4-omgang.

Vi skal gjennom en svært innholdsrik torsdag, og her er det litt av hvert å glede seg til. Vi skal til Visby først denne torsdagen, og her blir det V4-lunsj med start kl.12.20. Deretter er det Drammen sin tur, og her begynner V5-1 kl.13.40. Bergen Travpark står for den norske V65-omgangen, og løpene fra den vakreste byen i Norge er i gang kl.18.55. Skellefteå er sist ut med sin V64-omgang, og her begynner V64-1 kl.19.30.

Ellers nærmer vi oss weekend med stormskritt, og der finnes det TO STORE HØYDEPUNKTER. Allerede lørdag er det V75 på Klosterskogen, og her kan du vinne 13 millioner. Dagen etter skal vi til Sverige, og Jägersro. Her venter en EKSTRA V75-OMGANG med Svenskt Travderby/Derbystoet. Vi kommer naturligvis med fyldige tips til begge baner.



Det ble servert knallsterke løp i lunsjen denne mandagen, og absolutt ALT satt. V4-bongen på Kr.192 betalte ut Kr.706,-, mens det minste V4-forslaget på Kr.200 betalte ut Kr.2 110,-. Mye av nøkkelen for å gjøre det bra i lunsjen var Elma's Rose (4-valg) i V4-4/DD-2. Den stod imidlertid først på vår rank, og følgende info ble servert:

V4-4 : 6 Elma’s Rose – Flott finale med flere formsterke hester. Draget vårt blir ikke tatt helt på alvor, og når vi la ut tipset hadde den 5,4% av innsatsene på seg. Vær dog OBS på at Elma’s Rose er ekstremt formtoppet, den er bedre enn raden, og sist spurtet den SYLVASST nedover oppløpet (10 s 400m). Hadde full fart over mål, og den hadde vunnet det løpet med litt bedre flyt. MÅ PASSES NÅ!

Visby byr på en interessant lunsjomgang denne torsdagen, og det er en omgang som fort kan gi bra betalt. Våre bonger er uten banker, vi krydrer dem med flere frekke objekter, og skal til lukene med følgende:



V4-1 : 5 Hessel B. Rapida – Har radet opp med bra innsatser på slutten, og dette er en traver i flott form. Står ikke tilbake for favoritten 7 Mistelns Napoleon, og klaffer det bare litt på veien for vårt drag, ja, da blir vi fakta overrasket om den ikke dukker opp på foto. SKAL MED PÅ ALT!

V4-2 : 11 Rossa Regina – Spurtet som en vind når lukene kom innpå oppløpet sist, og den rakk akkurat frem til en ytterst knepen seier. Dette er en fin FUX som normalt skal duge godt i omgivelser som dette. Virker dessuten MYE forbedret etter at man begynte å rykke skoene. KAN OVERRASKE!

V4-3 : 4 Digital Extreme – Fullførte klart bra sist, og dette er en traver som ligger litt i skorpen. Her står den nydelig til, den er kuskeplusset, og blir den bare ikke for hissig så dukker den normalt opp der fremme. Prøves som et helfrekt objekt i et løp hvor det er litt skille på hestene.

V4-4 : 14 Fossy Band – Har ikke vunnet på lenge, men nå må vel det snart komme en seier? Spurtet kolossalt bra nedover oppløpet sist, og den kom til mål med krefter igjen. Her er det med få unntak veldig billig i mot, og sjansene for at den runder alt skal være gode. SPILLES!