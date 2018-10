Frekke objekter til lunsj

Halmstad er først ut denne mandagen, og V4-lunsjen fra Sverige begynner som vanlig kl.12.20. Deretter byr Leangen på en fyldig kveldsmeny med både V4/V65/V5. Det er JACKPOT i kveldens V65-omgang, og det ligger 414 024 ekstra i sekserpotten. Løpene er i gang kl.18.55. Sist ut er Mantorp, og da dreier det seg naturligvis om V64. Her starter vi opp kl.19.30.

Vi liker dagens V4-omgang til Halmstad skarpt, og her skal vi være med å kjempe om fine penger. Flere frekke objekter er pågang, og favorittene skal vi prøve å felle. Gå ikke glipp av følgende:



V4-1 : 1 Saliga – Var svært lovende som 3-åring, og den vant blant annet tre løp da. Møtte dessuten flere av de beste i årgangen, og den har møtt bedre hester enn dette tidligere. Kommer nå ut etter pause, den har skiftet trener, og skal bli veldig spennende å følge første gangen ut. Kan åpne, den står helt riktig inne i dette løpet, og den duger om den leverer på sitt beste. OBS!

V4-2 : 5 Shorthanded Jag – Er den beste hesten i feltet, og viser den bare form etter pause har den en SOLID sjanse. Var hakk i hel på de beste 4-åringene i fjor, og den har vist et stort talent i mange løp. I år har den slitt mer, og vært variabel. En pause kan fort ha gjort godt, og Petri Puro tar ikke ut hester uten at han mener de er klare. MÅ MED PÅ ALT!

V4-3 : 1 Magna Carta – Er betydelig bedre enn raden, og den skal virkelig passes her. Spurtet helt strålende nedover oppløpet sist, og den kom til mål med krefter igjen. Er kjapp i vei når den blir laddet med, Dante hadde et godt tak på den sist, og dette ser spennende ut på forhånd. Settes frekt først!

V4-4 : 7 Countdown Fougett – Var på vei til å suse inn til en overlegen seier sist, men slo så på en ulykksalig galopp kort før mål. Hadde travet ca 11,9 uten den galoppen. Er veldig bra, og feilfritt har den en stor sjanse i finalen. Blir for lite spilt, og vi må bare varsle. SKAL MED PÅ ALT!