Frekke V4-objekter i lunsjen på Åby

Noble Dancer og kusk Marcus Hultman. Torsdag kommer de ut på Åby. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Sportspills øvrige torsdagsmeny:



En innholdsrik torsdag venter, og her er det en god del å glede seg til. Åby er først ut, og her begynner V4-lunsjen kl.12.20. Deretter blir det også lunsj på Momarken, og da med start kl.13.40. Bergen er først ut om kvelden, og her starter V65-omgangen kl.18.55. Örebro avrunder, og her begynner V64-1 kl.19.30.



PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen



Lyntoto er den enkleste måten å spille på hest på. Du trenger ikke ha peiling på hest for å spille. Du bestemmer kun hvor mye du vil spille for, og lar spillmaskinen velge ut en blanding av favoritthester og outsidere for deg.





Åby står for dagens V4-lunsj fra Sverige, og det er en meget fin omgang som venter. Vi har jobbet frem flere frekke objekter, og skal dessuten prøve å felle dagens største favoritt. Gå ikke glipp av følgende:



V4-1 : 5 Gangnam Style K. – Er kun 3-år, og den kommer altså ut i årsdebut i denne lunsjen. Debuterer for Stall Lugauer, og det kan være snakk om en vinner direkte. Det er første gangen ut slike hester skal spilles, og spesielt når det er litt odds i dem. PASSES! Plasseres foran 2 Zeus Dipa som gikk strålende i kulissene etter startgalopp sist.

V4-2 : 6 Explosive Rain – Dette kan være en SKRELL, og det er en hest vi velger å varsle for. Den feilet som HELPIGG mellom hester på siste bortre tredje sist, og kom da strålende tilbake i kulissene. Fullførte så solid nest sist (12,3 s 700m), mens den feilet seg bort like etter start sist. Christoffer Eriksson opp er spennende, og på ren kapasitet duger denne. SE OPP!

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen



V4-3 : 2 Mellby Eye Catcher – Føler vi er veldig pågang, og den MÅ passes i dette lunsjløpet. Fikk aldri fritt frem sist, og den så veldig formsterk ut for dagen. Står her i et perfekt spor, formen er altså stigende, og distansen er kun et pluss. SKAL MED PÅ ALT!

V4-4 : 1 Noble Dancer – Jakter stolpe i programmet, og er i sitt livsform. Jogget 14,0/2140ma sist, og vi lot oss fakta imponere litt da. Kommer nå ut på sin beste distanse, den følger bilen fra start, og kan vinne dette fra både tet/rygg leder. SPILLES!