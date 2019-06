Frekke V4-objekter til lunsj

Rikard N. Skoglund er aktuell i lunsjen mandag. Foto: RJ.Auran/hesteguiden.com

Vi har en særdeles innholdsrik uke foran oss, og her finnes det en rekke høydepunkter! Allerede mandag er det JACKPOT i V64-SPILLET, og det ligger hele 1 089 132 ekstra i sekserpotten. Onsdag er det JACKPOT I V75-SPILLET på Jarlsberg, og her ligger det 973 751 ekstra i sjuerpotten. Lørdag er det GULLJACKPOT I V75-SPILLET på Forus, og det betyr dobbel sjuerpott! Som om ikke dette er nok så venter det også en EKSTRA V75-OMGANG fra Boden lørdagskveld hvor du kan vinne 18 millioner!

Strålende OGP-søndag for våre kunder!

Kurt Leirvåg serverte meget sterke tips 9. juni, og det ble en solid opptur i flere av spillformene. Vårt største V75-system med en innleveringspris på Kr.6 000 (fire andeler a Kr.1 500) satt som spikret og betalte ut knallfine Kr.80 139,-.

I V4-spillet så ble det fullklaff for Leirvågs mellomste bong på Kr.480, og den betalte ut Kr.2 119,-.

I V5-spillet ble det også fullklaff for Leirvågs mellomste bong på Kr.480, og den betalte ut knallfine Kr.9 023,-.



PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen



Dannero er først ut denne uken, og de disker opp med en spennende lunsjomgang. Her er det ingen klare bankerkandidater, et par av løpene er veldig åpne, og dette kan fort gi bra betalt. Vi skal til lukene med følgende snadder:



V4-1 : 5 Alice Ruda – Har en elendig rad, men fakta er at dette er en GOD hoppe i grunnlaget, og som dessuten går veldig ned når det gjelder motstand denne mandagen. I løpet sist var den altså ute mot kanonen Global USA, og ble sittende bom fast som fulltanket over mål. Inntrykket var utrolig bra, og vi gav den to pluss i kanten. Ser den like bra ut nå, ja, da er den HET i et billig løp som dette. SPILLES!

V4-2 : 2 Haga Bruden – Er ekstremt formsterk, og den fortjener virkelig en seier. Spurtet strålende sist (26,2 s 800m), og kom til mål med mye krefter igjen på tanken. Er helt riktig ute når det gjelder motstand nå, og med den minste flyt så må den være spennende. SKAL MED PÅ ALT!

V4-3 : 3 Staro Jackson – Er kolossalt formsterk, og den må være veldig spillbar i et løp som dette. Spurtet voldsomt, og knep seieren sist. Gangen før spurtet den også meget sterkt, men ble da sittende bom fast på en 13-tid. Løste veldig bra ut på volte sist, og skulle den greie å svare 7 Peat Chimney, ja, da regner vi med at John Östman kjører denne i tet. Er verdt et forsøk mot favoritten!

V4-4 : 7 M.C.C. Orlando – Har smellfine betingelser foran seg denne mandagen, og vi er veldig inne på at dette dreier seg om tidlig tet og slutt. Ble egentlig aldri kjørt med i et bløffløp sist, og på klokken stod det 12,5 s 800m med litt krefter igjen. Nå er den kuskeplusset med Rikard N. Skoglund, den får fort gratis tet, og siden er vel dette over? MÅ BARE PRØVES!