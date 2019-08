Fyldig lunsjomgang med godbiter på menyen

Henna Halme er aktuell i dagens lunsjomgang. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

En innholdsrik torsdag venter for vi som er glad i å spille på trav og galopp. Moroa begynner som vanlig i Sverige, og da med en V4-lunsj kl.12.20. Løpene kommer fra Örebro. Om kvelden er det Øvrevoll som er først ut med sin V65-omgang kl.18.30. Glem heller ikke at det blir V4 på Øvrevoll i kveld, og da med start kl.19.20. Bergen står for V65-omgangen innen travet, og som vanlig om torsdagen begynner V65-løpene kl.19.35. DET ER JACKPOT I BERGEN OG DET LIGGER 318 496 EKSTRA I SEKSERPOTTEN!



Torsdagens lunsjomgang er ikke spesielt lettløst, og de helt klare bankerne finnes ikke i omgangen. Flere av løpene er dessuten veldig åpne, og det vil overraske oss mye om ikke dette gir meget bra betalt. Vi skal til lukene med følgende:



V4-1 : 9 Puccy Italia – Er sylvass når den får gå med i rygger, og blir det bare litt tempo på forestillingen her, ja, da er denne meget spennende. Kommer dessuten ut på sin beste distanse, og her må man rett og slett være veldig på vakt. Formen skal være bra, og vi roper et stort varsko. Plasseres frekt foran 7 Leader Brodde.

V4-2 : 12 Addiction – Er en bra hoppe som dog ikke har vunnet på 16 forsøk. Vær dog litt OBS på at den satt fast mot bedre hester enn dette nest sist, og nå sist spurtet den strålende bak en såpass god hest som Imola Boko. Blir solid kuskeplusset med Kontio, og mot veldig riktig motstand er i hvertfall vi på vakt! MÅ MED PÅ ALT!

V4-3 : 5 Mister Selfie – Har gjort to meget fine løp på slutten, og den virker å være veldig på riktig vei. Får opp Erik Adielsson igjen nå, den står i et bra spor bak bilen, og dette ser veldig riktig ut på forhånd. Vår klare ide. 15 Viper Lavec – Er ingen dum hest, og den var positiv sist. Kontio opp, den er grunnlagsmessig helt riktig ute, og trenger opplagt ikke å være helt borte i et løp som dette. OBS!

V4-4 : 9 On Stage Indika – Ser helt enorm ut for tiden, og den var rålekker til seier sist. Niclas Benzon opp liker vi, og fra dette sporet burde også reisen å bli fin. Blir alt annet enn enkel å stå i mot med litt tempo på forestillingen, og denne må med på alt!