Galoppfest med Oliver

Oliver Wilson (her på ryggen til I and I) under et løp på Øvrevoll har en bråte med vinnersjanser på Klampenborg lørdag. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Vi har en fantastisk fin lørdag foran oss i hestesporten. Lørdag er det gedigen V75-omgang på Momarken med Norsk Oaks som hovedoppslag og det er Gulljackpot i V75. Lørdag kveld er det så jackpotomgang i V65-spillet på Leangen med flotte løp på plakaten. Men før den tid skal vi også gjennom en galopplunsj på Klampenborg, der det både er V4 og V5 på menyen.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Nettavisens galoppeksperter har vært inne i en bra periode de siste ukene, og på Øvrevoll onsdag ble ny flott suksess.

Systemklaff i V5-spillet på Øvrevoll 17. oktober

Det ble alt annet enn lettløst i V5-spillet på Øvrevoll onsdag. Ingen favoritter vant. Vårt V5-system på Eksperten (fire andeler a kr 750) satt dog klokkerent og V5-utbetalingen landet på flotte 26 594 kr. I V4-spillet ble det klaff for forslaget med innl.pris kr 882. V4-utbetalingen stoppet på 3 192 kr.

Skrellsystem-klaff på Øvrevoll søndag 7. oktober

Våre galoppeksperter annonserte på forhånd at søndagens V4-omgang på Øvrevoll var vrien og det ble den den. Ingen favoritter vant. På Eksperten har vi de siste løpsdagene lagt ut såkalte skrellsystem, der forutsetningen går på utbetaling over kr 10 000. Søndag ble det klaff for dette (fire andeler a kr 499) og utbetalingen ble flotte 16 486 kr.

Solid V5-klaff på Gøteborg galoppbane søndag 30. september

Det ble en helt favorittfri V5-omgang på Gøteborg søndag, men Nettavisens største V5-forslag (innl.pris kr 1 920) det traff også denne dagen. Flotte 11 991 kr ble det i utbetaling og to andelslag på Eksperten (fire andeler a kr 500) fikk ta del i den flotte gevinsten.

14 640 kr på største V4-forslaget på Klampenborg 29. september

Til tross for at to favoritter vant i V4-spillet på Klampenborg lørdag, ble det solid utbetaling. De to øvrige V4-avdelingene ble nemlig vunnet av store overraskelser. Nettavisens V4-forslag på med innl.pris kr 1 960 satt som støpt og betalte tilbake flotte 14 640 kr. På Eksperten ble det klaff for to andelslag, begge med fire andeler a kr 500.



Kanontreff i V64 på Jägersro torsdag 27. september

Nettavisens galoppeksperter leverte strålende tips til torsdagens V64-omgang på Jägersro. V64-forslaget med innleveringspris på kr 1 944 kr satt klokkerent og betalte tilbake meget flotte 34 304 kr. På Eksperten ble det klaff for tre andelslag med fire andeler a kr 500.

Det går mot slutten av sesongen på Klampenborg. Lørdag er det en medium dag rent sportslig, men spillemessig er ofte lørdagene på høsten interessante. Det er altså både V4 og V5. V4 har spillestopp kl 12.45, mens V5-spillet som innledes i V4-3 har spillestopp kl 13.35.

Det er heller ingen klare bankere i verken V4 eller V5 lørdag, og det er bare på den minste V4-kupongen vi lar 2 Frost stå alene i V4-1. Han får dog selskap av 4 Lomax og 7 Vejovis (Oliver Wilson) på de større V4-forslagene.

V4-2 er et godt sprintløp, hvor nok 4 Saint George (Oliver Wilson) og 1 Prime Red blir klart mest betrodd. Her velger vi å spe på med 6 Sandtastic og 2 No Comment. De kan opptre litt ujevnt, men på sitt beste matcher de favorittene.

I V4-3/V5-1 er 6 Jeunesse Lili (Oliver Wilson) vår favoritt. Debuterte fint, og trener Marc Stott tar ikke turen til København uten å ha troen. Det litt spesielle, som er søster til meget gode King David, er blind på det ene øyet.

V4-4/V5-2 er den store bøygen, hvor 14 hester gjør løpet vanskelig å vurdere.

I V5-3 skal nevnte 7 King David (Oliver Wilson) starte etter et kort opphold i Frankrike. Dette er en meget god treåring som fort kan slå gode eldre hester.

Dobbeltbanker i V5-4

Lås i V5-4 på 3 Hongkong Hemi og 5 Loveatfirstsight (Oliver Wilson) kan virker litt dristig. Vi synes dog at duoen står så fint til, at de får vår tillit.

