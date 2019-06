Galoppfest på Strømsholm

My Cup Of Tea vant V65-5 på Øvrevoll forrige torsdag sammen med rytter Mina Haug. Lørdag blir hoppa hardt betrodd i V4-2 på Strømsholm med Elliot Öhgren som rytter. Foto: Roger Svalsrød: Hesteguiden.com

Denne artikkelen er tilrettelagt av Kurt Leirvåg. Tips, analyser og

spilleforslag er utarbeidet av Nettavisens galoppeksperter Birger

Christensen og Morten Olsen.

Det er en fantastisk fin lørdag vi har foran oss. Forus byr på Gulljackpot i V75 med Stavangerløpet som sin største sportslige godbit og lørdag kveld er det klart for tradisjonsrike V75-omgangen i Boden som første starter kl 20.30 der storløpet Norrbottens Stora Pris først starter kl 22.46 og kan friste med en million til vinneren. Men i tillegg til doble V75-omganger er det også galopp på menyen lørdag. Her er det V4 og V5-spill fra meget idylliske Strømsholm.

Og det er nettopp Strømsholm det heretter skal handle om i denne artikkelen. V4 starter først med spillestopp kl 12.45, mens en helt egen V5-omgang har spillestopp kl 14.35.

Galopp i det grønne

Vi har ikke vært på alle trav- og galoppbaner i Skandinavia. Men at Strømsholm er den mest idylliske, føler vi oss overbevist om. Lørdag er det klart for Grand National og Champion Hurdle på stedet som er det desiderte senteret for hindersport i Skandinavia.

Det eneste minuset er at feltene er litt for små. I fjor ble det V4 i underkant av 2 000 og V5 på rundt 5 000. Noe slikt kan det fort bli i år også, men neppe noe særlig mer.

Et spenningsmoment er at Anna Pilroth kan bli den første kvinnelige vinneren av Grand National. Hun rir den sannsynlige favoritten 1 Ajas i V4-4. Motstanden er imidlertid tøff, men det er sannelig Anna også. 7 Charming Zen har gått fine løp i England, og det er både tysk og tsjekkisk motstand og vi velger bred gardering i V4-4.

På V4 tror vi ellers det er mulig å gå litt tynt i V4-1 og V4-2. 4 Somerville og 3 Leierspielerinser ut som en sterk duo i V4-åpningen. I V4-2 synes vi det ser lyst ut for 4 Love to Love og 5 My Cup of Tea. Førstnevnte vant på Strømsholm i fjor og var toer i 2017. My Cup of Tea kommer fra lett seier på Øvrevoll, så formen er i hvert fall på plass.

Noen hester trives på Strømsholm, som er en spesiell bane med mange krappe svinger. Vi nevner at 3 Tea Biscuit og 4 Royal Starlight i V5-1, samt 9 Sovell i V4-3/DD-1vant i fjor. Det er ikke alltid så dumt å legge noen kroner på hester som liker seg på vakre Østerengen. Og nevnte 9 Sovell blir da også vår DD-banker i V4-3/DD-1.



