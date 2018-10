Galopplunsj med Lopez

Carlos Lopez som her rir Wishformore inn til seier i et toårsløp på Øvrevoll forrige onsdag, har en rekke flotte oppsitt på Jägersro. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Denne artikkelen er tilrettelagt av Kurt Leirvåg. Tips, analyser og

spilleforslag er utarbeidet av Nettavisens galoppeksperter Birger

Christensen og Morten Olsen.



Onsdagen byr som vanlig på galopp til lunsj og V76 på Bjerke til kvelds. Denne onsdagen er det Jägersro galoppbane i Malmö som er vertskap for galoppløpene og det er både V4 og V5 på menyen. V4 har som vanlig spillestopp kl 12.20, mens V5 som ikke inneholder noen av V4-løpene har spillestopp kl 13.55.



PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Nettavisens galoppeksperter har vært inne i en bra periode de siste ukene, og på Bro Park ble det ny suksess.

Flotte gevinster på Bro Park søndag 21. oktober

Nettavisens galoppeksperter fortsetter å levere solide tips. Under V4-omgangen på Bro Park søndag, ble det fullklaff for V4-forslaget med innl.pris kr 936. V4-utbetalingen endte på flotte 6 721 kr.

Systemklaff i V5-spillet på Øvrevoll 17. oktober

Det ble alt annet enn lettløst i V5-spillet på Øvrevoll onsdag. Ingen favoritter vant. Vårt V5-system på Eksperten (fire andeler a kr 750) satt dog klokkerent og V5-utbetalingen landet på flotte 26 594 kr. I V4-spillet ble det klaff for forslaget med innl.pris kr 882. V4-utbetalingen stoppet på 3 192 kr.

Skrellsystem-klaff på Øvrevoll søndag 7. oktober

Våre galoppeksperter annonserte på forhånd at søndagens V4-omgang på Øvrevoll var vrien og det ble den den. Ingen favoritter vant. På Eksperten har vi de siste løpsdagene lagt ut såkalte skrellsystem, der forutsetningen går på utbetaling over kr 10 000. Søndag ble det klaff for dette (fire andeler a kr 499) og utbetalingen ble flotte 16 486 kr.

Solid V5-klaff på Gøteborg galoppbane søndag 30. september

Det ble en helt favorittfri V5-omgang på Gøteborg søndag, men Nettavisens største V5-forslag (innl.pris kr 1 920) det traff også denne dagen. Flotte 11 991 kr ble det i utbetaling og to andelslag på Eksperten (fire andeler a kr 500) fikk ta del i den flotte gevinsten.

14 640 kr på største V4-forslaget på Klampenborg 29. september

Til tross for at to favoritter vant i V4-spillet på Klampenborg lørdag, ble det solid utbetaling. De to øvrige V4-avdelingene ble nemlig vunnet av store overraskelser. Nettavisens V4-forslag på med innl.pris kr 1 960 satt som støpt og betalte tilbake flotte 14 640 kr. På Eksperten ble det klaff for to andelslag, begge med fire andeler a kr 500.



Kanontreff i V64 på Jägersro torsdag 27. september

Nettavisens galoppeksperter leverte strålende tips til torsdagens V64-omgang på Jägersro. V64-forslaget med innleveringspris på kr 1 944 kr satt klokkerent og betalte tilbake meget flotte 34 304 kr. På Eksperten ble det klaff for tre andelslag med fire andeler a kr 500.

Hva gjør Sarafina?

5 Sarafina (Carlos Lopez) i V4-1 er nøkkelhesten i onsdagens runde på Jägersro. Den gode hoppa har lagt seg til en uvane med å tape flerfoldige lengder fra start. Nest sist var hun 25-30 lengder bak, men avsluttet enormt til tredje. Sist tapte hun nesten like mye, men da rakk hun frem til sikker seier. Vi våger ikke å satse alt på henne, for det kan være over før det har startet. Vi bankerspiller 5 Sarafina på det minste V4-forslaget, men tar med 7 Muspelheim og 4 Walvis Bay på de to mellomstore V4-forslagene.

Trio i V4-2

I V4-2 blir nok 2 Breakdancer nokså klar favoritt med tre strake seire. Den andre hesten for oss blir 1 Trickbag (Carlos Lopez), som alltid er å regne med på hjemmebane. Disse to får plass på det to minste V4-forslagene. Vi tar også med 5 Solamente Vos på de to største forslagene. Sist viste han endelig litt av det han kan. På sitt beste legger han dette feltet på rygg.

Vrient i V4-3

V4-3/DD-1 er en nøtt, hvor det tryggeste er å helgardere. Treårige 8 Balen blir vår favoritt. Han har møtt de beste i sin årgang, og i DD-spillet bruker vi 8 Balen som vår DD-banker.



PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Overlegen V5-banker i V5-5

Vi så 6 Martin (Carlos Lopez) i V5-5 i sitt kval-løp, hvor han forsvant fra motstanderne tidlig. Uten å være presset, kom han i mål på en kanontid. Vi tror på seier direkte og spiller 6 Martin banker i V5-5.



PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Toårsløp i V5 ellers

I V5 får toåringene ellers boltre seg. Hele tre av de fem avdelingene er satt av til den yngste toåringene. De beste møtes i V5-2, hvor alle hører fire hjemme i årgangstoppen. Muligens er 3 Hot Chocolate den beste, han imponerte stort i debuten