Gedigne vinnersjanser for Chaves på Klampenborg

Elione Chaves vant tre løp på Øvrevolls Derbysøndag, Denne søndagen har han en bråte med vinnersjanser på Klampenborg. Foto: Roger Svalsrød: Hesteguiden.com

Denne artikkelen er tilrettelagt av Kurt Leirvåg. Tips, analyser og

spilleforslag er utarbeidet av Nettavisens galoppeksperter Birger

Christensen og Morten Olsen.

Det er naturligvis den internasjonale V75-omgangen på Jägersro som er søndagens store sportslige holdepunkt. Det er svensk Derby og svenskt Oaks på plakaten og ellers meget fine spilleløp. Jarlsberg er norsk bane denne søndagen og Vestfoldbanen kan friste med V65-jackpot og 535 587 kr ekstra i sekserpotten. Og dessuten er det galopp fra danske Klampenborg, her er det både V4 og V5 på menyen.

Slik ser spillskjemaet ut søndag:

V4 Klampenborg - spillestopp kl 12.45

V5 Jägersro: spillestopp kl 12.45

V75 Jägersro: spillestopp kl 14.30

V5 Klampenborg: spillestopp kl 14.55

V5 Jägersro: spillestopp kl 15.15

V65 Jarlsberg: spillestopp kl 18.15

V5 Jarlsberg: spillestopp kl 19.15



Men nå skal det handle om søndagens galoppløp på Klampenborg. V4 er som vanlig først ut, mens V5 (som ikke inneholder noen av V4-løpene) starter sist. Birger og Morten byr på følgende vurderinger:

V4-banker på direkten

En kaktus kan du stikke deg på. Vi tror 7 Red Cactus stikker av med seieren i V4-1 på Klampenborg søndag. Var toer i debuten på Derbydagen bak Sir Churchill, en toåring som snart skal starte i et stort toårsløp i England. Trener Bent Olsen mener at Red Cactus har gått frem mye siden debuten, og vi tror på seier. Formsterke Elione Chaves rir 7 Red Cactus som blir vår V4-banker.

V4 -2 er Dansk kriterium. Her blir 6 Nokengang vår favoritt. Trener Søren Jensen har vunnet dette løpet omtrent halvparten av gangene de siste 20 år. Nokengang har avsluttet fort i sine to starter til nå, og lenger distanse er nok bare en fordel. Men ni av feltets 11 startende har kun startet maksimum to ganger, så her kan det finnes stor fremgang. Derfor velger vi å gardere bredt, på de to største V4-forslagene tar vi likegodt med alle 11 startende.

Dobbeltbanker i V5-4

V5 går fra løp 6-10. Dansk Oaks er plassert i V5-spillet og går som V5-3, hvor vår knepne favoritt blir 11 Lea (også det kombinasjonen Bent Olsen/Elione Chaves). Hun ledet Derby lenge og ble tredje bak to topphester. Ellers legger vi V5-spillet på 3 Wikki Sauwa og 1 Gaia i V5-4. Dette er to hopper som møter laber motstand.

For de som søker en banker, er 7 Spicy Mix i V5-2 et mulig holdepunkt. Var strålende i fjor, og nå ser hun ut til å være på vei tilbake. På det beste hun har vist, er hun klart best.