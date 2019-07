Glem ikke Christoffer i lunsjen

Christoffer Eriksson er aktuell i torsdagens lunsjomgang. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Sportspills øvrige torsdagsmeny:

V65 Øvrevoll: Vi jakter ny opptur på Øvrevoll

Oddstips: Trygg norsk trippel i Europa-League

Overgangsvinduet: Nettavisen følger sommervinduet 2019

Premier League: Alle overgangene sommeren 2019

Lerum med herlig fulltreffer på Jägersro 16. juli - Kr.1 728 ble til Kr.34 280!

Tipsene satt igjen meget bra i kveldens V64-omgang, og bongen på Kr.1 728 satt som spikret. Victory Island innfridde som en banker av stål, og Zefiro Dei Cedri senket storfavoritten som vår deilige ide! Utbetalingen på denne bongen ble storfine Kr.34 280, og vi håper at nettopp du tok rygg!

Lerum med systemfullklaff på Leangen 15. juli!

Undertegnede kom dessverre ikke helt i mål på de flate bongene hvor bankeren Vill Solen (V65-3) tapte. Systemet (fire andeler a Kr.1 000) satt imidlertid som et skudd, og betalte ut brukbare Kr.12 519,-. Etosha Boko (2-valg) innfridde som en ordentlig godbit, og den ble faktisk banket på den minste bongen.

Lerum med knallsterke V75-tips til Årjäng 13. juli!

Det ble ikke helt lettløst til Årjäng denne lørdagen, og riktig V75-rekke betalte ut hele 291 000,-. Heller ikke undertegnede prikket alle riktige, men var slett ikke langt fra. Den mellomste bongen på Nettavisen til Kr.960 fikk nemlig seks riktige, og hadde du tatt rygg på den, ja, da kunne du ha hentet ut meget fine Kr.5 099,-. U.R. Faxe (6-valg), og Uza Josselyn (5-valg) var to godbiter som innfridde.

Vi nærmer oss WEEKEND med storskritt, og da er det på sin plass å minne om følgende:

Lørdag: GULLJACKPOT i V75 på Sørlandet!

Søndag: Ekstra V75-omgang med StoChampionatet på Axevalla!

Vi kommer naturligvis tilbake med fyldige tips til begge baner. Når det gjelder dagen i dag så er det igjen Karlshamn som er først ut med sin lunsj, og igjen starter man opp kl.12.20. Deretter skal vi til Øvrevoll hvor V65-omgangen på galoppen begynner kl.18.30. Klosterskogen avrunder torsdagen med sin V65-omgang kl.19.35.



PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen



Vi fikk ikke fire riktige i gårsdagens lunsj fra Karlshamn, men vi serverte uansett en ordentlig godbit av en alternativ banker i Othella Marke (3-valg). Denne stod alene på den minste bongen mot dagens tyngste favoritt! Når det gjelder dagens lunsjomgang fra Karlshamn så spiller vi tynt i V4-1, mens de tre siste løpene ikke er spesielt lettløste, og der kan det skje litt av hvert. Gå ikke glipp av følgende:



V4-1 : 4 Rapide Yoda – Vinner innledningsløpet om alt går riktig for seg. Leverte en flott sisterunde fra en beskjeden plass bak i feltet sist, og den fikk et klart pluss i kanten av oss. Her er det med veldig få unntak billig i mot, og fra eventuelt tidlig tet skal dette være over. Motivert favoritt som også vi tror på! Hesten i mot er 6 Shutupandscratchme.

V4-2 : 4 Vincerre – Småskummelt løp, og dette trenger ikke å være helt lettløst. Vår ide er ingen stjerne, men nå er den solid kuskeplusset, og fra tet trenger den ikke å bli enkel å fange. Kan ta sin første seier! 11 Daydream La Marc – Er klart best, men har rotet veldig mye. Sist var det dog klart bedre takter å spore. Var da en god treer på knallgod tid. Feilfritt = da kjemper den om seieren!

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen



V4-3 : 4 Pontziopilata Face – Er LYNRASK fra start, og fra det beste sporet bak bilen på denne banen så skal sjansene være gode for tet. Kan nok en 14-tid fra tet på en kjapp bane, og den blir ikke enkel å plukke ned om den først kommer seg foran. Vi liker også at kusken er Christoffer Eriksson. KAN OVERRASKE!

V4-4 : 5 Stephanie Divine – Spennende finale hvor det vil gå en kule varmt fra start. Vår ide følger bilen fra start, og med tanke på at spor 4-5 er de beste på denne banen så skal ingen bli overrasket om dette er tethesten. Var god til delt seier fra tet tredje sist, mens det nå sist ikke klaffet. Selv om den er noe hardt ute grunnlagsmessig så duger den på en kjapp sprint, og den skal passes. 6 Venere Di Azzurra – Er stadig bedre enn raden, og en hest vi absolutt ikke ønsker å ryke på i et billig løp som dette. OBS!