Glem ikke Claes i lunsjen

Claes Sjöström er aktuell i dagens lunsjomgang. foto_Roger Svalsrød_hesteguiden.com

Sportspills øvrige torsdagsmeny:



Overgangsvinduet: Nettavisen følger sommervinduet 2019

Premier League: Alle overgangene sommeren 2019

Helgen nærmer seg med stormskritt, og da vil vi gjerne minne om den SVÆRT SPENNENDE V75-OMGANGEN som venter i Bergen lørdag. Jevne/flotte løp, og her kan det fort gå mot veldig store kroner. Våre oppdaterte tips blir som vanlig lagt ut fredag ettermiddag.

Når det gjelder dagen i dag så skal vi først til Sverige og Visby. Her begynner V4-lunsjen kl.12.20. Om kvelden er det Øvrevoll som innleder kvelden med en SVÆRT UTFORDRENDE V65-OMGANG kl.18.30. Klosterskogen er sist ut denne torsdagen, og her begynner V65-1 kl.19.35.



PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen



Visby står for dagens lunsjomgang, og det er en jevn/flott lunsj som venter. Vi har jobbet frem flere objekter som du vil like infoen på, og her er det bare å ta rygg på følgende:



V4-1 : 12 Echo Gamble – Kan være en sikker vinner i innledningsløpet, og det er snakk om en ganske klar favoritt for oss. Fullførte bunnsolid sist, og var ikke mye slått. Claes Sjöström pleier å gjøre det skarpt på Visby, og han er en vrien nøtt for de andre å ha med å gjøre. Slår til direkte? 13 Blue Star Cantab – Kan være supersjokket, og den er litt spennende om man spekulerer. Kom til mål med krefter igjen på tanken etter veldig sene luker sist, og den fikk et pluss i kanten av oss. Gjør seg ikke bort i dette løpet med klaff, og som altfor lite spilt er vi på vakt.

V4-2 : 8 Bear Beautiful – VIDÅPENT LØP, og her anbefaler vi en bred gardering. Vår ide er stadig bedre enn raden, og den har spurtet klart bra de siste gangene. Trenger naturligvis litt flyt fra et dårlig spor, men får den først det, ja, da duger den svært godt i et overkommelig løp som dette. SE OPP!

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen



V4-3 : 14 Lady Youline – Er en svært god hoppe som stort sett aldri gjør dårlige løp. Var ekstremt god i nederlaget sist, og den falt virkelig med flagget til topps da. Sporet er "kaldt", men det er det pga en sportrapp. Møter hester som den slår om det bare klaffer litt på veien, og dette er en motivert favoritt.

V4-4 : 4 Rossa Regina – Har gjort to fine løp etter pause, og den vil trolig være ytterligere forbedret med disse blåserne i kroppen. Blir nå kuskeplusset med Claes Sjöström, den står i et perfekt spor bak bilen, og distansen takler den fint. SKAL MED PÅ ALT!