Glem ikke tethestene til lunsj

Ove A. Lindqvist er aktuell i lunsjen tirsdag. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Oviken sparker i gang tirsdagen kl.12.20, og da skal det naturligvis dreie seg om en V4-lunsj. Om kvelden er det Forus som er først ut, og V65-1 begynner kl.18.55. Solvalla avrunder tirsdagen med sin knallfine V64-omgang kl.19.30.



PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen



Lille Oviken står for dagens lunsj på travet, og dette er altså en bane med et oppløp på kun 140m. Ergo er teten ofte svært viktig, og det har vi naturligvis tatt hensyn til i våre tips. Vi liker denne lunsjomgangen, og det nærmeste vi kom en banker var i V4-3. 1 Destiny River er vi nemlig inne på at leder hele veien, og det til bra odds i lukene! Ta rygg på følgende:



V4-1 : 4 Tallyho – Innledningsløpet er veldig jevnt/åpent, og det finnes flere aktuelle objekter her. Vår ide har fått to løp i kroppen etter en lengre pause, og den har toppform. Spurtet meget fint nest sist, mens den feilet som helpigg i stengt posisjon mot oppløpet sist. Er en av de som har sett mest formsterk ut i dette feltet, og den kan absolutt vinne et løp som dette med flyt. OBS!

V4-2 : 6 Järvsö Jansing – Her blir 7 Bonaldo knallhardt betrodd, men dette er ingen banker for oss. Vi vil nemlig varsle for meget formsterke Järvsö Jansing som har løftet seg MYE på slutten. Den spurtet bra etter sene luker nest sist, mens den var URTAPPER etter et tøft opplegg mot nettopp Bonaldo sist. Var da hals bak i mål etter et betydelig tøffere opplegg. Kan sitte der med flyt nå, og det til bra odds i lukene!

V4-3 : 1 Destiny River – Spurtet bra etter sene luker sist, den holdt fint fra tet mot gode Tempel L.B. på samme bane nest sist, mens den ble sittende fast for lenge tredje sist. Dette er en hoppe i flott form, og nå når den får opp Ove A. Lindqvist er i hvertfall vi på vakt. Kommer til å lede dette veldig lenge, og på en lynrask bane kan den lede runt om. MÅ BARE PRØVES!

V4-4 : 1 Bionicle Man – Dette ser utrolig riktig ut på forhånd, og hadde det vært sprint så hadde det vært 100% grønne lykter. Vi tror dog at sjansene uansett er solide for glem ikke at den nest sist ble så vidt plukket ned av en knallgod hest som Weekend Fun oppunder mål over denne distansen… Holdt unna fra tet på sprint sist, og den er altså i superform. Motivert favoritt som ikke blir enkel å slå.