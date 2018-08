Gnistrende lunsjomgang med Dansk Derby

Flott V5-fulltreffer på Klampenborg - Kr.1 920 ble til Kr.29 581,-

Våre eksperter jobber på, og på Klampenborg 11. august ble det fullklaff for vår største V5-bong med en innleveringspris på Kr.1 920,-. Denne betalte ut solide Kr.29 581,-.



V4-systemfullklaff på Øvrevoll 9. august!

Det var igjen VRIENT å være spiller på Øvrevoll, og ingen greide altså å løse V65-rebusen. I V4-spillet ble det dog flotte kroner, og våre V4-systemer (fire andeler a Kr.750) satt som støpt. Utbetalingen for disse ble fine Kr.11 285,-.

Herlig V65-systemtreff på Øvrevoll 2. august!

Fire av våre systemer satt som de skulle på Øvrevoll denne torsdagen. Det største systemet (fire andeler a Kr.2 000) betalte ut Kr.21 126, det nest største systemet (fire andeler a Kr.1 500 - levert to ganger) betalte ut Kr.21 126, mens systemet med fire andeler a Kr.1 000 betalte ut Kr.20 784,-.



I V4-spillet satt ALT, og vår minste bong på Kr.192 betalte ut Kr.2 948,-. Her hadde våre eksperter bankerspilt Appelina (2-valg) mot dagens tyngste favoritt, Icecapada.



Birger og Morten byr på følgende til løpene på Klampenborg:

Søndag er det Dansk Derby på Klampenborg. Det er en variert meny, og det kan bli en helt ok utbetaling. Selve Derbyløpet går som V5-3. 10 King David blir nok temmelig klar favoritt, han har kun tapt en gang på syv forsøk. Nærmest rangerer vi 7 Master Bloom fra Cathrine Erichsens stall, som har gått et par flotte løp på Jägersro i det siste. Niels Petersen mønstrer 5 Chivas, som nok kommer til å være glad for regnet som har kommet i København.

I V4-2 er rapportene meget gode på 5 Sir Churchill. Men vi våger ikke å satse alt på en debuterende toåring mot andre lovende hester. 2 Queens i V4-4 kan være en annen mulighet, men hoppa har bare en seier og hele syv annenplasser. Det er trolig slik at det blir nokså favorittbetont i V4, men en skrell kan jo gjøre at utbetalingen blir brukbar.