Gnistrende lunsjomgang på Åby

Eirik Høitomt og Gigolo N.L. Tirsdag kommer de ut på Åby. Foto Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

Nytt fra fra august er at Amedia overtar travsendingene til VG, og det betyr at sendingene vil være mulige å få tilgang til for Nettavisens lesere og Amedias digitale abonnenter i 73 ulike aviser/nettaviser. Dermed får du enormt mye god travsport servert live på nettavisen.no i årene fremover.



PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen



Fire flotte løp venter i dagens lunsjomgang på Åby, og man får ikke en spesielt bedre lunsj enn dette. Mange går nok til på 3 Ivana Boko som dagens banker, og leverer den på sitt beste så er også sjansene gode. Vi banker den på de lille bongene, men spekulerer litt på den største. Gå ikke glipp av følgende:



V4-1 : 10 J.J. – Holder toppform, og var bunnsolid i steintøffe omgivelser sist. Distansen her skal være null problem, og med tempo blir den ikke enkel å stå i mot. SPILLES! PS. 7 Aramis Bar – Er kjøpt inn av «Foppa» Forsberg med flere, og skal altså debutere for Goop. Dette er en veldig bra hest, men vær OBS på at den skal ha en blåser i kroppen før den skal starte i Italia. Vi er derfor usikker på hvor hardt Goop vil kjøre med den her når det er viktigere løp om ikke lenge…

V4-2 : 6 Atik D.L. – Har gjort to løp for Magnus Dahlen, og den var slett ikke verst etter litt hinder på veien sist. Spurtet fint innvendig på oppløpet, og det på en god tid. Blir kuskeplusset med Jepson, og snart er vel det også dags for å lette denne litt i balansen? Magnus Dahlen sine hester er på vei mot storformen nå, og som lite spilt er ikke Atik D.L. borte i et løp som dette. MÅ MED!

V4-3 : 3 Ivana Boko – Er den helt overlegent beste hesten i dette løpet, og leverer den bare som den skal så vinner den trolig enkelt. Vi likte dog dårlig at den ble «tømt» sist, og slikt kan sette sine spor. Åpnet da første 1500m på 13 i knallharde omgivelser… Her er det mye billigere i mot, distansen passer perfekt, og det er snakk om en veldig motivert tipsener.

V4-4 : 4 Gigolo – Kommer ut etter vel tre mnd pause, og vi vil tro at Kolnes ikke reiser til Sverige med denne etter oppholdet uten at han har vært knallfornøyd med den i jobbene. Har fin grunnkapasitet, den er kjapp i vei, og møter egentlig ikke en veldig hard gjeng her. Fra tet/rygg leder så kan dette opplagt gå veien om den leverer på sitt beste, og den må med på alt!