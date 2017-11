Godbiter blir servert i Boden

Hanna Olofsson er aktuell i dagens lunsjomgang. foto_Roger Svalsr¿d_hesteguiden.com

Vi har en helt fantastisk uke foran oss, og de store høydepunktene denne uken skjer på Bjerke. I morgen er det JACKPOT i V76-spillet, og det ligger hele 1,2 millioner ekstra i sjuerpotten. Lørdag er det INTERNASJONAL V75-omgang på Bjerke, og skulle du ha alenebongen her, ja, da kan du faktisk stikke av med helt enorme 34 millioner!



Når det gjelder dagen i dag så er det Boden som er først ut med en fantastisk fin V4-omgang kl.12.20. Momarken byr så på V65-jackpot kl.18.50. Her ligger det 442 387 ekstra i sekserpotten. Det er også jackpot på Jägersro denne kvelden, og i V64-spillet ligger det hele 1 257 479 ekstre i sekserpottene. Her starter V64-1 kl.19.25.



On The Line (3-valg) fikset V64-suksess 13. november!

Undertegnedes V64-tips satt bra til løpene i Mantorp denne mandagen. Tipsenere ble servert på Cat's Klondike, Flash Di Quattro, The True F. (banker), samt On The Line (3-valg). V64-bongen på Kr.990 betalte ut meget fine Kr.3 400,-. I DD-spillet ble det gjort rent bord, og DD ble altså ranket ut på EN REKKE! DD-oddsen ble herlige 20,82.



Det ble stolpe ut for våre V4-tips til Åby mandag, men vi serverte et ordentlig GULLKORN i V4-4/DD-2. Her trodde vi nemlig MYE på Brosa Am (4-valg) som rakettspurtet til seier! Dagens V4-omgang skjer i Boden, og vi liker disse omgangene i Boden. Det er nesten som vanlig store felter, og med en blanding av svenske/finske hester pleier det å gi godt betalt. Nå skal vi til lukene med følgende:



V4-1 : 14 Hunkydory Degato – Er helt overlegen på kapasitet i innledningen, og feilfritt snakker vi normalt om en klink vinner. Den var enorm, og svært tapper i nederlaget nest sist. Travet da i tredjespor det meste av veien, og den gikk altså 16,6/2140ma på en sugen bane etter en slik beinhard reise… Nå sist klaffet det bedre, og da kom den helt alene til mål. Er MYE bedre enn grunnlaget sitt, og den må bare spilles her. VI TROR HARDT!

V4-2 : 5 Loke Faks – Småskummelt kaldblodsløp. Vår ide er veldig grunnkapabel, den kommer ut i ny regi, og vi velger å gå til på den direkte. Her skremmer nemlig ikke motstanden, og den får opp en kusk som passer perfekt på den i Ove A. Lindqvist. Kan slå til direkte, og vi roper et varsko!

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

V4-3 : 13 Cash’em – Er den beste hesten i feltet, og den er spillbar i omgivelser som dette. Spurtet ned en såpass god hest som Tarabuso Jet sist, og den fikk et klart pluss i kanten av oss. Gangen før sitter den bom fast, og den kom til mål som ubrukt. Har nå fått to løp i kroppen etter et lengre avbrekk, og henger den bare sammen hele veien, ja, da skal mulighetene være meget gode. SPILLES!

V4-4 : 3 Hagentoy – Har en veldig riktig oppgave foran seg i finalen, og leverer den som den skal så snakker vi normalt om en vinner. Har ikke fått vinne på en stund, men den har gjort gode løp, og formen virker å være veldig solid. Her får den overta teten gratis, og siden er dette hesten å slå. Er veldig motivert!

