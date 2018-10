Godbiter blir servert til lunsj

Kaj Widell er aktuell i dagens lunsjomgang. Foto Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

Oktober sparkes i gang med en mildt sagt spennende uke, og det virkelig STORE HØYDEPUNKTET denne uken skjer på Sørlandet lørdag. Her er det altså DOBBEL V75-JACKPOT med hele 6 463 260 ekstra i sjuerpotten. Undertegnede er på hjemmebane denne lørdagen, og allerede mandag begynner jobben med V75-omgangen. Våre gratistips blir lagt ut fredag ettermiddag.

Når det gjelder dagen i dag så er det Färjestad som er først ut, og her begynner V4-lunsjen kl.12.20. Klosterskogen står for den norske V65-omgangen, og løpene fra Skien er i gang kl.18.55. Halmstad avrunder mandagen, og her blir det V64 fra kl.19.30.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Färjestad sparker i gang oktober med en herlig V4-lunsj. Vi har jobbet frem flere mulige luringer, og spesielt objektet i finalen kan skrelle til. Ta rygg på følgende:



V4-1 : 7 M.T. James – Her kan det naturligvis dreie seg om tet og slutt for 6 Önas Igor som har fått et løp i kroppen etter pause. Har dog ikke vist noen superform på veldig lenge, og vi velger derfor å spekulere. M.T. James ser svært formsterk ut for tiden, og den blir livsfarlig med den minste klaff nå. Den gikk PIGG i mål etter veldig sene luker nest sist, mens den spurtet kolossalt bra sist (10 s 800m). Sporet nå trekker naturligvis noe ned, men vi liker å spille på formsterke hester, og det er altså M.T. James. OBS!

V4-2 : 2 Wordfeud – Ble det feil for sist, mens den var positiv med krefter igjen nest sist. Er nok noe bedre enn raden, og dette er et riktig løp for traveren til Stall Goop. Vi håper/tror på tempo, for da kommer draget vårt ordentlig inn i løpet. Settes knepent først i et løp som det ellers er det ganske stort skille på hestene.

V4-3 : 3 Enzo AM – Har fått tre løp i kroppen etter at den skiftet trener, og den har gradvis blitt bedre. Sist havnet den utvendig leder, og var knallgod til seier. Distansen nå er normalt et pluss, sporet er perfekt, og den har en bra sjanse. Motivert. 6 Viper Lavec – Er i MEGET bra form, og den spurtet storstilet på en krevende bane sist. Hadde full spenst over mål, og masse krefter igjen. Dette er et helt riktig løp for Viper Lavec, og vi dobler derfor opp a-gruppen.

V4-4 : 12 Explosive River – Ble sittende bom fast nest sist, mens den fikk for sene luker sist. Har nå fått to helt nødvendige blåsere i kroppen etter et lengre avbrekk, og det har nok gjort veldig godt. Her er den dønn riktig ute når det gjelder motstand, og den duger med klaff på veien. Blir nok ikke mye spilt med en elendig rad, men vær OBS på at raden lyver…