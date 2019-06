Goop er sjåfør på vår V4-banker

Bjørn Goop har flere fine sjanser da uken starter opp i Karlstad på Färjestad. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

En ny uke står for tur og vi skal prøve å gjøre all den jobben du ikke rekker! Denne uka er det nemlig jackpot i V75 Bonus (onsdag) og midtsommertrav på Leangen med gulljackpot i V75-spillet på lørdag. Vår mann Rolf Lerum tar seg to velfortjente ferieuker, noe som betyr at det er Kurt Leirvåg og Petter Kristiansen som står for travtipsene ut juni-måned.

Mandag åpner nemlig med brask og bram og vi må tidlig opp. Det er nemlig to lunsjomganger å spille til. Først ut er det fransk V5-lunsj fra Bjerke. De tre første løpene spiller vi i felles pott med franskmennene i Vinner/ Plass-spillet. V5-1 starter 12:10. Kun ti minutter etterpå er det V4-spill til Färjestad. Til kvelds er det Leirvågs lekegrind, Leangen, som står for tur 18:55. I Sverige går V64-omgangen fra Halmstad, og her må man spille før 19:30.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen





Lerum gjorde rent bord i Boden!

Rolf Lerum tok for seg i både V4/V5/DD-spillet til Boden! Samtlige V4-bonger på Eksperten betalte ut Kr.3 662,-. Den billigste kostet Kr.450, mens den dyreste kostet Kr.1 180,-. I V5-spillet suste den store bongen inn. Denne kostet på Kr.1 176 og levere, men den betalte ut meget fine Kr.6 390,-. DD ble ranket ut på kun FIRE REKKER, og superdype Little Red Corvette var ikke glemt! Lerums store DD-forslag på Kr.400 betalte ut Kr.3 876,-.

Nå er det dags for å tenke V4-lunsj fra Färjestad. Vi tror på følgende:

V4-1: 9 Twigs Ceasar blir storfavoritt i V4-spillet, men det er helt riktig. Hesten har starter syv ganger for Bjørn Goop - det har endt i fire seire. Ikke en eneste gang har hesten vært utenfor topp tre hos nevnte Goop. Bjørn, altså trener og kusken, kjører jo som vanlig veldig bra for tiden. Twigs Ceasar sto ikke i mot rågode Sir Henry P. Hill sist på Solvalla, men han fikk en unødvendig trykk underveis av offensive Kolgjini. Nest sist kom Goop-traveren ut med amerikanervogn - hesten så lysende ut og avsluttet i mektig stil til seier. Jeg regner med at hesten kommer ut i samme vogn i dag. Dagens motstand er svak og hesten er klart best. All in!

V4-2: 9 Sicaria likte jeg svært godt nest sist. Da var det Au Pail Girl som vant foran Fast And Quick. Det er to fine hester i klassen. Sicaria satt i rygg leder underveis, og på oppløpet kom åpningen. Spurten til fjerdeplassen var veldig positiv. Du så at hesten var sprek i mål og at det var krefter spart. Hun ble derfor spilt ned til en 1,6-oddser i et løp med 100 000 kroner i førstepremie sist. Det ble tet, men hoppa kunne ikke stå i mot over oppløpet og ble tilslutt fjerde. Innsatsen nest sist duger veldig langt i et løp som dagens, og det virker som hesten er aller best med et ryggløp. I dag ligger det an til at hoppa til Svante Båth får nettop det. Motivert tipsener!

V4-3: 2 Global Writer skal være favoritten her. Innsatsen sist bak rågode Equire D (tre seire på tre forsøk hos Frode Hamre) var svært positiv. Klokken min viste faktisk 1.11,6 på Global Writer den siste runden. Den første tanken da listene kom, var at dette må være en god banker. Det som dog er litt uggent før dagens start er at det er Sofie Ericson som kusker - og ikke trener Johan Untersteiner. Hun har bare kjørte 21 løp i år og har kun vunnet en gang. Mot mange av landets beste kusker kan hun få det tøft. Hesten er dog mer enn god nok, og jeg spiller 4-åringen som DD-banker.

Merk også at 12 Winnertakesitall satt bom fast for Eirik Høitomt sist. Det var et løp som inngikk i kuske-VM. Hesten så veldig bra ut, men står tøft til her. Kan vinne med klaff.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen





V4-4: 11 Ottens Dibaba finner vi spennende i dette noe uoversiktlig avslutningsløpet. Magnus Jakobsson årsdebuterte med denne i mars, og da synes jeg det var et veldig fint inntrykk på hans springer i et ganske billig løp. Kom så ut gangen etter på dagens bane fra tolvtespor mot hyggelig motstand. Satt sist da det gjenstod en halv runde, men han avsluttet sterkt til fjerdeplass. Nå i de to siste løpene har det blitt to galopper fra start, men begge gangene har han stått i fremspor. I dag er det bakspor, og jeg ser for meg at han kanskje kan få rygg på favoritten 9 Ronzon Face via sporene når angrepene settes inn. Da kan Ottens Dibaba spurte lynkjapt.